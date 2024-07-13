Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».23 комментария
Опубликованы кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом
ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
Запись удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) опубликовало Минобороны.
Удар наносился двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки эшелона бригады в селе Буды Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Удалось уничтожить порядка 20 единиц военной техники, включая три немецких БМП Marder и до 120 украинских военнослужащих.
Результат нанесения ударов фиксировался с беспилотника Орлан-10.