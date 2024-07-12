Для нарушивших закон мигрантов решили ввести новое отягчающее обстоятельство

Нарушение пребывания в России решили сделать отягчающим обстоятельством при совершении преступления

Tекст: Дарья Григоренко

«Второе направление законов, которые нами подготовлены, касается ответственности самих лиц, которые пребывают на территории РФ и совершают преступления в статусе незаконно пребывающих. Это будет отнесено к категории отягчающих вину обстоятельств», – добавила она по итогам заседания рабочей группы, передает ТАСС.

Яровая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.

Ранее в России вдвое решили увеличить количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки.