Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Для нарушивших закон мигрантов решили ввести новое отягчающее обстоятельство
Нарушение пребывания в России решили сделать отягчающим обстоятельством при совершении преступления
Законодатели РФ планируют ужесточить наказание для иностранных граждан, совершивших преступления на территории страны. Нарушение миграционных правил будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Второе направление законов, которые нами подготовлены, касается ответственности самих лиц, которые пребывают на территории РФ и совершают преступления в статусе незаконно пребывающих. Это будет отнесено к категории отягчающих вину обстоятельств», – добавила она по итогам заседания рабочей группы, передает ТАСС.
Яровая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
Ранее в России вдвое решили увеличить количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки.