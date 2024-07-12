Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.9 комментариев
Нетаньяху потребовал оставить зону у границы Газы с Египтом под контролем Израиля
Информация о том, что Израиль обсуждает возможность вывода сил из «Филадельфийского коридора» на границе сектора Газа с Египтом, не соответствует действительности, заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Нетаньяху настаивает, чтобы контроль над этой территорией остался за Израилем, сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
«Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из «Филадельфийского коридора», является фейком», – говорится в заявлении.
Ранее Нетаньяху заявил о скором разгроме ХАМАС.