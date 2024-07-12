Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
В результате стрельбы в военной части в Белгородской области есть раненые
Дезертир Алексей Журавлев, предположительно, открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области из-за бытового конфликта, есть раненые, сообщает источник.
В Telegram-канале «RT на русском» указано, что в одном из районов региона объявлен план «Перехват» в связи с розыском человека 1995 года рождения с пулеметом Калашникова и патронами.
Предварительно, мужчина сбежал из воинской части из-за бытового конфликта.
Как рассказал друг предполагаемого дезертира, Журавлев пошел служить по контракту в прошлом году, а до этого работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке окон в Чебоксарах.