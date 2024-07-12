Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
Россия приостановила сотрудничество с Японией по рыбному промыслу у Курил
Россия с 15 июля приостанавливает сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды, заявили в МИД России.
«Японская сторона запросила информацию об «отключении света», но сообщений о неисправности от других участников судоходства не поступало», – передает ТАСС сообщение МИД.
Причиной стало отключение света на маяке, расположенном на острове.
В ведомстве добавили, что принято решение приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения ремонтно-профилактических работ на маяке.
В июне Япония расширила санкции против России.