Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
Обвиняемого в гибели журналистки Бабаевой в Крыму приговорили к году исправительных работ
Судья Симферопольского районного суда Республики Крым приговорил к одному году исправительных работ подсудимого Игоря Малева по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой, передает источник из зала суда.
Как объявил судья, Малева Игоря Николаевича признать виновным и назначить наказание в виде одного года исправительных работ, передает ТАСС.
Ранее обвиняемый по делу о причинении смерти по неосторожности главы крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой Игорь Малев полностью признал свою вину.
Напомним, муж журналистки Евгений Двоскин на церемонии прощания на Троекуровском кладбище заявил, что Светлана Бабаева погибла на полигоне от отрикошетившей шальной пули, выпущенной другим человеком.