Муж Светланы Бабаевой назвал причину ее гибели

Муж Светланы Бабаевой заявил, что журналистка погибла от выстрела другого человека

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла на полигоне от отрикошетившей шальной пули, выпущенной другим человеком, заявил муж журналистки Евгений Двоскин на церемонии прощания на Троекуровском кладбище.

Двоскин заявил, что Бабаева погибла не по своей вине, и не из-за самострела, а из-за ошибки другого человека.

«Стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай Бог, найдем непосредственно стрелка», – приводит РИА «Новости» слова Давоскина.

Как сообщил источник, знакомый с ходом расследования, отрикошетившая шальная пуля попала журналистке в голову в тот момент, когда Светлана находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

Прощание с погибшей журналисткой, руководителем крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланой Бабаевой прошла в Москве на Троекуровском кладбище.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла свои соболезнования в связи с гибелью журналистки, руководителя крымского представительства международной медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, отметив, что она «естественно излучала свободу».

«Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом естественно излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила. Внутренним ощущением свободы. Об этом и сказал Сергей Викторович Лавров в своем к тебе обращении», – сказала она на церемонии прощания с журналисткой на Троекуровском кладбище в Москве.

«Сказать, что потрясены – ничего не сказать. Мы тебя очень любим, и я тебя еще люблю за то, что ты своей жизнью, своей судьбой уже навечно привила это ощущение свободы. Пусть неправильное, пусть свое собственное. Абсолютно не в каком-то ощущении противопоставления или протеста, а просто внутреннее ощущение свободы», – добавила Захарова.

«Сегодня мы прощаемся с очень необычным человеком. Я уверен, что Света из тех, кто пришел проститься с ней, каждого многому научила, она делала это щедро. Она «взламывала» дистанцию в отношениях очень быстро», – сказал на прощании генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он отметил, что Бабаева предлагала совсем другую модель жизни, не совсем современную в том смысле, что «жила такой заповедью, несколько подзабытой, которая ассоциируется с Советским Союзом, когда общественное выше личного».

Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что Бабаева «даже сейчас с нами».

«Неслучайно ее тело уходит от нас в «камуфляже», мне кажется, это прям в точку. Мы говорили со Светой вечером, буквально до того, что случилось. Она уже месяц или два рвалась, яростно рвалась на фронт», – подчеркнула Симоньян.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики.

С 2004 по 2006 годы была руководителем представительства РИА «Новости» в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».

В 2008–2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА «Новости» в США, в 2012–2013 годах – заместителем руководителя объединенной редакции «Московские новости».

Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика.

В 2013–2016 годах Светлана работала главным редактором интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года – руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

Напомним, руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева скончалась после несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне в Крыму.