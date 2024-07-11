Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.3 комментария
Пентагон решил поставить Украине устаревшую батарею ПВО Patriot
Пентагон решил поставить Украине устаревшую батарею ПВО Patriot стоимостью 100 млн долларов
В рамках последнего пакета военной помощи США поставят Украине одну из устаревших батарей противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стоимостью 100 млн долларов, сообщил неназванный представитель Пентагона.
По словам представителя военного ведомства США, речь идет о более старом вооружении, которое имеет меньшую ценность по сравнению с новыми закупаемыми системами, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что стоимость батареи Patriot, которая вошла в пакет помощи, составляет около 100 млн долларов, в то время как новая батарея такого типа может стоить около одного миллиарда долларов.
Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новый пакет помощи США для Украины на сумму 225 млн долларов вошла батарея для ЗРК Patriot и снаряды для систем ПВО NASAMS.