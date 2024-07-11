  • Новость часаПутин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
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    Президент Кении распустил правительства после протестов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 16:41 • Новости дня

    Президент Кении распустил правительства после протестов

    Президент Кении объявил о роспуске правительства после протестов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства, свои посты сохранят только вице-президент Ригати Гачагуа и глава МИД Мусалия Мудавади.

    Как сказал Руто в обращении к нации спустя две недели после протестов, после раздумий он решил распустить кабинет министров, кроме вице-президента и министра иностранных дел, передает ТАСС.

    Ранее президент Кении отозвал законопроект о повышении налогов после протестов.

    Протесты против новых налогов в Кении начались 18 июня и распространились по всей стране. СМИ сообщили о гибели по меньшей мере десяти человек во время протестов против повышения налогов в столице страны Найроби.

    10 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    Air France объяснила появление билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву

    Air France опровергла возобновление прямых рейсов из Парижа в Москву

    Air France объяснила появление билетов на прямые рейсы из Парижа в Москву
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская авиакомпания Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию. Билеты, которые на время были доступны на сайте, были размещены по ошибке, сообщили в пресс-службе компании.

    Как указали в авиакомпании, рейсы Air France в Москву и обратно на данный момент приостановлены. «Возможно, рейсы временно отображались, но эта проблема уже решена», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    В среду на сайте Air France можно было найти билеты на рейсы из Парижа в Москву с вылетом 13 или 20 июня и обратным вылетом 20 или 27 июня. При этом все этапы бронирования, включая оплату, были доступны. Стоимость билетов в одну сторону составляла около 280 евро.

    Напомним, в феврале 2022 года Франция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.

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    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Открытое голосование по вопросу лишения Виктора Орбана председательства в Совете ЕС вынудит Брюссель признать раскол в объединении. Стоит ожидать, что страны – члены Евросоюза начнут рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для санкций против Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии.

    «Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

    При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

    Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

    Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

    «При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

    Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

    Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

    Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в  Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.

    Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

    По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.

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    10 июля 2024, 18:56 • Новости дня
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    СМИ опубликовали письмо Орбана о сроках переговоров между Россией и Украиной
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Москвой и Киевом до конца этого года могут состояться новые мирные переговоры, считают президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет испанская газета El Pais.

    Издание ссылается на письма, направленные премьером Венгрии Виктором Орбаном европейским лидерам по итогам визитов в Россию и Китай, передает ТАСС.  По данным El Pais, в письмах Орбан также отметил, что обсуждал с Си Цзиньпином возможные сценарии развития конфликта после выборов президента в США.

    По его словам, от нового американского лидера будут ждать «быстрый политический результат еще до вступления в должность». Новая администрация США будет заинтересована в прекращении огня и быстрых мирных переговорах, считает венгерский премьер.

    Ранее Орбан после открытой части встречи с Путиным заявил, что ради мира «надо действовать».

    Коментарии (18)
    10 июля 2024, 17:12 • Новости дня
    В Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу Анастасию Ермак
    В Москве мужчина выгнал из вагона метро певицу Анастасию Ермак
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московском метро певица Анастасия Ермак стала жертвой травли со стороны одного из пассажиров. Мужчина оскорбил певицу и ее спутника, а затем потребовал их покинуть вагон.

    Инцидент произошел на Сокольнической линии метро. Ермак с другом зашли в вагон на станции «Сокольники», где к ним подошел неизвестный мужчина. Он начал снимать певицу на видео, «удивившись» ее внешности, и интересовался ее национальностью. После ответа Ермак мужчина начал оскорблять ее, пишут «Известия».

    На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мужчина нецензурно выражается и требует от певицы и ее спутника выйти из вагона. Ермак позже заявила, что никто из других пассажиров не заступился за нее. «До последнего я не хотела уходить из вагона, но оставаться там было опасно для жизни», – написала певица в «ВКонтакте».

    В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также точное место, время и другие детали конфликта.

    Напомним, в подземном переходе станции метро «Фонвизинская» трое подростков напали на мужчину. Из-за внезапно возникшей неприязни один из них ударил его камнем по голове, а остальные избили руками и ногами. Потерпевший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

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    11 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО

    Медведев: Россия должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением

    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» завершился исчезновением и этой страны, и самого альянса, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он процитировал фрагмент декларации саммита НАТО, в котором говорится, что альянс продолжит поддерживать «необратимый путь к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО».

    «Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше – и того и другого», – заявил Медведев.

    Ранее НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс.

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    10 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Блинкен обвинил Россию в убийствах и диверсиях в странах НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в том, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств.

    Блинкен назвал «атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы» частью «намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса», передает РИА «Новости».

    Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.

    Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.

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    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

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    10 июля 2024, 21:39 • Новости дня
    В Петербурге временно запретили электросамокаты

    В Петербурге из-за Парламентского форума БРИКС решили запретить электросамокаты

    В Петербурге временно запретили электросамокаты
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нескольких районах Петербурга введут временный запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщила пресс-служба Смольного.

    Запрет будет действовать с 00.00 часов 11 июля до 00.00 13 июля – в дни проведения Х Парламентского форума БРИКС, передает «Интерфакс».

    В этот период на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов будет нельзя передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и велосипедах с электродвигателем.

    Ранее Госдума одобрила ужесточение штрафов за пьяную езду на электросамокатах.

    Коментарии (32)
    10 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Польша отказалась выполнять просьбу Киева сбивать ракеты над Украиной

    Польша отказалась исполнять просьбу Киева сбивать ракеты над Украиной

    Польша отказалась выполнять просьбу Киева сбивать ракеты над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Варшава не будет самостоятельно принимать решение об уничтожении ракет над Украиной, если такое решение не примет НАТО, несмотря на просьбу Киева, сказал министр радиостанции Polskie Radio, передает ТАСС.

    Ранее Польша и Словакия отказались отправлять своих военных на Украину.

    Коментарии (13)
    10 июля 2024, 21:20 • Новости дня
    Названа доля продолжающих пользоваться наличными деньгами россиян

    Опрос: Больше половины россиян отказались от использования наличных

    Названа доля продолжающих пользоваться наличными деньгами россиян
    @ Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство россиян перестали постоянно носить с собой наличные, предпочитая безналичный способ оплаты, свидетельствуют данные опроса Anderida Financial Group.

    Исследование показало, что доля россиян, которые никогда не берут с собой наличные, выросла более чем в два раза относительно 2020 года, передает ТАСС. В 2024 году 70% респондентов не носят с собой наличные и отдают предпочтение безналичному способу оплаты.

    Среди тех, кто все же пользуется наличными, каждый третий берет с собой не более 1–3 тыс. рублей. Отмечается, что в 2020 году такую сумму с собой носило 26% опрошенных.

    От 500 рублей до 1 тыс. рублей носят с собой 26% респондентов (на 11% меньше, чем в 2020 году), 16% – 3–5 тыс. рублей (+8% с 2020 года), 12% – до 500 рублей (–11% с 2020 года), еще 6% – 5–10 тыс. рублей (+3% с 2020 года).

    Как отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, сейчас россияне используют наличные в основном для оплаты проезда или при покупке товаров с рук. Подобные траты не превышают 500 рублей.

    В опросе Anderida Financial Group приняли участие 1680 человек старше 18 лет, проживающих на территории России.

    Коментарии (9)
    11 июля 2024, 05:21 • Новости дня
    Подозреваемого в убийстве трех женщин из арбалета нашли на кладбище в Лондоне

    Британская полиция задержала в Лондоне подозреваемого в убийстве трех женщин из арбалета

    Tекст: Антон Антонов

    В Лондоне задержан Кайл Клиффорд, которого подозревают в убийстве из арбалета жены и двух дочерей спортивного комментатора Джона Ханта, сообщил Скотленд-Ярд.

    Клиффорда нашли в районе Эйнфилд с травмами на теле. Подчеркивается, что полиция не использовала огнестрельное оружие. Подозреваемому оказывается медицинская помощь. Судя по видео британского ТВ, тело мужчины вынесли на носилках с территории кладбища в Эйнфилде, передает ТАСС.

    Полиция считает, что жертвы были знакомы с подозреваемым. Ранее сообщалось, что Кайл Клиффорд – бывший молодой человек одной из дочерей Джона Ханта, Луизы, передает РИА «Новости».

    Напомним, 61-летняя Кэрол Хант, 28-летняя Ханна Хант и 25-летняя Луиза Хант были найдены мертвыми в своем доме. По данным полиции, перед убийством их связали. Хант обнаружил тела жены и дочерей во вторник вечером, вернувшись домой с ипподрома Лингфилд, где он работал.


    Коментарии (6)
    11 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия выработает военный ответ на угрозу в связи с планами Пентагона разместить дальнобойные ракеты в ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

    Как сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, без нервов Россия будет вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу, передает ТАСС.

    Рябков добавил, что планы Пентагона по размещению дальнобойных ракет в Германии направлены на нанесение ущерба безопасности России.

    Ранее в Пентагоне заявили, что США начнут размещать дальнобойные ударные системы в Германии в 2026 году.

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    10 июля 2024, 21:02 • Новости дня
    В Британии семью спортивного комментатора «Би-би-си» убили из арбалета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В городе Буши, графство Хартфордшир, были убиты жена и две дочери спортивного комментатора «Би-би-си» и Sky Sports Джона Ханта. Женщины были застрелены из арбалета.

    61-летняя Кэрол Хант, 28-летняя Ханна Хант и 25-летняя Луиза Хант были найдены мертвыми в своем доме. По данным полиции, перед убийством их связали. Хант обнаружил тела жены и дочерей во вторник вечером, вернувшись домой с ипподрома Лингфилд, где он работал, передает ТАСС.

    Главным подозреваемым по делу является 26-летний Кайл Клиффорд, проживающий на севере Лондона. В его доме был проведен обыск, но сам он находится в розыске. Соседи Ханта не видели Клиффорда в их районе. Известно, что он служил два года в британской армии, в том числе в Королевском драгунском гвардейском полку, а затем работал охранником.

    Телеканалы, на которых работал Хант, выразили соболезнования его семье. У него осталась еще одна дочь. «Все на Sky Sports Racing глубоко опечалены трагическими смертями в Хартфордшире. Наши мысли с нашим коллегой Джоном Хантом, его семьей и друзьями в это ужасное время», – говорится в заявлении телеканала.

    Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что шокирована произошедшим и намерена поднять вопрос об ужесточении правил владения арбалетами.

    Коментарии (6)
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    Что происходит с попавшими под санкции танкерами

    Из 53 танкеров, попавших под санкции, только три смогли продолжить свою работу по перевозке российской нефти, а остальные вынуждены простаивать. Такой вывод делает Bloomberg. Однако ситуация не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Есть ряд нестыковок, которые ставят под сомнение простаивание теневого флота. Подробности

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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

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    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

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    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США

    Итогами прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО стали не только обещания киевскому режиму и не только декларация альянса, где говорится о «всесторонней угрозе со стороны России». Свои собственные экзамены перед союзниками по НАТО сдавали сами Соединенные Штаты и их президент Джо Байден. О чем идет речь и каковы итоги экзаменов? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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