СМИ назвали количество погибших в ходе протестов в столице Кении

Несколько человек погибли в ходе протестов в столице Кении

Tекст: Кристина Цыцура

Полиция предпринимает действия по разгону протестующих. По данным агентства Reuters, не менее 50 человек пострадали в столице Кении из-за протестов против увеличения налогов, передает ТАСС.

Утром люди начали собираться в деловом центре Найроби, требуя отставки президента Уильяма Руто. Полиция оцепила парламент и применила слезоточивый газ, резиновые пули и, по сообщениям, боевые патроны.

Протесты против новых налогов начались 18 июня и распространились по всей стране, включая города Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи и Момбаса. Несколько человека погибли, более 200 пострадали.



