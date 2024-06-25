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СМИ назвали количество погибших в ходе протестов в столице Кении
Несколько человек погибли в ходе протестов в столице Кении
По меньшей мере десять человек погибли в Найроби во время протестов против повышения налогов, сообщил кенийский телеканал KTN News.
Полиция предпринимает действия по разгону протестующих. По данным агентства Reuters, не менее 50 человек пострадали в столице Кении из-за протестов против увеличения налогов, передает ТАСС.
Утром люди начали собираться в деловом центре Найроби, требуя отставки президента Уильяма Руто. Полиция оцепила парламент и применила слезоточивый газ, резиновые пули и, по сообщениям, боевые патроны.
Протесты против новых налогов начались 18 июня и распространились по всей стране, включая города Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи и Момбаса. Несколько человека погибли, более 200 пострадали.