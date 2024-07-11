  • Новость часаКремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
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    Западная Украина провалила тест на патриотизм
    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    В регионах России решили открыть курсы адаптации мигрантов
    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки погиб один человек
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Москва отказалась участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    Россия пообещала военный ответ на дальнобойные ракеты США в Германии
    Премьер Грузии обвинил США и ЕС в нежелании перезагрузить отношения
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 13:05 • Новости дня

    Песков: Давление на Орбана указывает, как сложно пробиваться трезвым голосам

    Представитель Кремля Песков: Давление на Орбана указывает, как сложно пробиваться трезвым голосам

    Tекст: Александра Юдина

    Давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны руководства ЕС и лидеров ряда стран показывает, как в настоящее время сложно пробиваться трезвым голосам на Западе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на Западе есть лидеры, которые придерживаются более трезвых и перспективных взглядов, и они подвергаются давлению, передает ТАСС.

    «Мало того, что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков добавил, что «трезвым голосам сложно пробиваться через эту концентрацию конфронтационных настроений».

    Газета Politico, в свою очередь, сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин.

    Позднее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС.

    После этого стало известно, что в ЕС запущен процесс снятия Орбана с председательства.

    10 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    @ U.S. Army/Spc. David M. Sharp

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США привели в повышенную готовность ряд своих баз в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО.

    Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить приведение в повышенную готовность ряда американских баз в Европе якобы в связи с угрозой диверсий, генсек НАТО заявил, что США повысили уровень готовности ряда своих европейских баз, передает ТАСС.

    Столтенберг также попросил обратиться за подробностями и комментариями к США.

    Напомним, военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Пентагон на прошлой неделе заявил, что нужно убедиться, что американские военные соблюдают «меры предосторожности».

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    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Открытое голосование по вопросу лишения Виктора Орбана председательства в Совете ЕС вынудит Брюссель признать раскол в объединении. Стоит ожидать, что страны – члены Евросоюза начнут рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для санкций против Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии.

    «Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

    При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

    Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

    Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

    «При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

    Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

    Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

    Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в  Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.

    Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

    По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.

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    11 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза

    FT: В ЕС сочли поездку Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза

    ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская юридическая служба заявила, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию 5 июля вошел в противоречие с договорами Евросоюза, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    Как пишет издание, юристы ЕС сообщили государствам-членам, что «действия Орбана нарушили договоры блока, которые запрещают любые меры, способные поставить под угрозу достижение целей ЕС», передает ТАСС.

    Там уточнили, что речь идет о нарушении положений закона, который обязывает все страны Евросоюза проводить внешнеполитическую деятельность «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

    Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, поездка Орбана в Москву «была политической ошибкой».

    «За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной страны. Это проблема – такой способ работы неприемлем», – отметил Мишель.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».

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    11 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии

    Глава МИД Польши Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС

    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии
    @ Marcin Banaszkiewicz/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе появляются креативные идеи, касающиеся возможности досрочного прекращения председательства Венгрии в Совете ЕС, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным раскрытием информации «свести усилия на нет», передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, Польша призвала ЕС обуздать «деструктивное» поведение Орбана. В Германии призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.


    Коментарии (16)
    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    10 июля 2024, 22:25 • Новости дня
    Молдавия не присоединилась к новым экономическим санкциям ЕС против России

    Молдавия не стала присоединяться к экономической части 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия, которая является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, поддержала персональные, но не экономические санкции 14-го пакета, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Новый пакет санкций включает персональные и экономические ограничения. Он затрагивает 69 человек и 47 организаций. Боррель выпустил традиционное заявление о присоединении к санкциям стран – кандидатов в ЕС и государств, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли Европейской экономической зоны.

    К персональным санкциям присоединились шесть стран-кандидатов (Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина) и три страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), передает РИА «Новости».

    Сербия, Грузия и Турция, которые являются странами-кандидатами, в этом списке отсутствуют. В списке стран, которые поддержали экономические санкции 14-го пакета, их также нет; нет в нем и Молдавии.

    В конце июня страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

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    10 июля 2024, 18:00 • Новости дня
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киеву передадут несколько систем ПВО, которые развернуты в странах Европы, а средства в размере более 1 млрд долларов, выделение которых анонсировал Североатлантический альянс, будут направлены на покрытие сопутствующих расходов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и их союзники на саммите НАТО обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО, а Владимир Зеленский выдвинул Западу новые требования.

    «Помощь Украине от западных партнеров идет по принципу «с миру по нитке». Именно поэтому США, Германия и Румыния передадут Киеву систему ПВО Patriot, а Нидерланды и другие страны – компоненты к ним. Кроме того, украинские союзники намерены предоставить им NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS», – указал военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что один полный комплект ЗРК Patriot стоит в районе 1 млрд долларов. Собеседник полагает, что Киеву передадут системы, которые уже развернуты в странах Европы, а выделенные средства направят на покрытие сопутствующих расходов.

    «Причем, на мой взгляд, на Западе попытаются удешевить стоимость тех же ЗРК Patriot. Батарея состоит из пусковых установок, командной будки, антенны. Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», – считает Леонков. По его оценкам, обещанные НАТО системы ПВО нескоро окажутся на Украине.

    «Наши ВКС и ракетные комплексы создали ряд проблем для противника. Мы отслеживаем, где могут концентрироваться поставки вооружений и военной техники ВСУ. На этом фоне украинские партнеры отправляют помощь очень маленькими партиями и используют сложную логистику. В том числе поэтому в Киеве жалуются на задержки», – пояснил эксперт.

    Кроме того, продолжил он, у противника есть проблемы с распределением военной помощи, что вызывает «диссонанс» на поле боя: на некоторых направлениях у ВСУ много вооружений, но некем воевать, на других же – есть военнослужащие, но нет вооружения.

    На этом фоне Леонков напомнил о недавнем заявлении Зеленского о том, что в ВСУ есть 14 неукомплектованных бригад. «На саммите НАТО он также продолжал жаловаться и критиковать альянс за то, что «союзники» передают не то и не в том объеме. Такое нытье стало уже традиционным. При этом Зеленский фактически ставит странам Европы в вину поражение Украины. По его мнению, если бы у ВСУ было оружие, они бы наступали. Это в очередной раз показывает, что Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий», – указал собеседник.

    И все это происходит в условиях, когда Европа и США не успевают производить вооружение, чтобы удовлетворить все потребности Украины. «Парадокс еще в том, что на Западе говорят о якобы намерениях России напасть на европейские страны, но при этом они же снимают комплексы противовоздушной обороны с боевого дежурства и отдают их ВСУ», – иронично заключил Леонков.

    Ранее США и их союзники заявили о намерении выделить Украине свыше 1 млрд долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

    «Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали более 1 млрд долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины», – указано в релизе.

    При этом Владимир Зеленский на саммите критиковал альянс и выражал недовольство оказываемой помощью. Так, он заявил, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий. Кроме того, по его мнению, западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало. «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10–20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – сказал Зеленский. Он потребовал 128 машин, что равно общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Высокопоставленные официальные лица США и Европы во время открытия саммита НАТО отметили трудности при производстве вооружений для Украины. По информации газеты The Wall Street Journal, Пентагон и многие оборонные компании признали, что ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными.

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    10 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс выделит киевскому режиму в 2025 году минимум 40 млрд евро для противодействия России, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    На саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявят о предоставлении «минимального базового финансирования» в 40 млрд евро для Украины, сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Также члены альянса должны будут обеспечить для этой страны «устойчивый уровень поддержки» в безопасности, чтобы «Украина могла одержать победу».

    В среду Белый дом объявлял о том, что на саммите НАТО будет раскрыта программа по «приближению» Украины к членству в военном блоке.

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    11 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что Украине грозит уничтожение

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Если конфликт на Украине не остановить, Украина будет уничтожена, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал, что стратегия ЕС и НАТО «не принесла никаких результатов». ситуация лишь ухудшается, а риск эскалации растет. Он подчеркнул, что Украина «не смогла добиться успеха на поле боя». Как рассказал Сийярто, «никто не смог дать ответ» на вопрос Венгрии о том, сколько оружия необходимо направить Киеву, «чтобы переломить ситуацию».

    Глава МИД Венгрии заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию. Он призвал начать переговоры, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, призвал НАТО «вернуться к своим истокам», стремиться к миру, а не к победам в каких-либо конфликтах. Он считает, что роль НАТО в конфликте на Украине усиливается, это опасно и безответственно.

    Напомним, эксперты считают, что Орбан рассчитывает на победу Дональда Трампа на выборах в США и хочет к тому моменту сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы. Орбан поочередно побывал в Киеве, Москве, Пекине, а затем решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.

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    11 июля 2024, 01:23 • Новости дня
    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс

    НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым

    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    НАТО выразило поддержку «праву Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее». Альянс заявил, что будущее Киева должно быть «свободно от внешнего вмешательства». «Будущее Украины – в НАТО», – приводит ТАСС текст декларации.

    Альянс приветствовал достигнутый Украиной прогресс и обещал поддерживать ее «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». При этом указывается, что НАТО «будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия».

    Как пояснили в альянсе, принятые на саммите в Вильнюсе «решения НАТО и Совета Украина – НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников» можно рассматривать как «мост к членству в НАТО для Украины». Главы МИД стран НАТО намерены каждый год проводить оценку прогресса реформ на Украине.

    Столтенберг заявил, что «формулировка о необратимости – это очень много». Он заверил, что «слова имеют огромное значение, они рождают ожидания, а ожидания рождают амбиции».

    В декларации также сообщается, что НАТО создает миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Альянс утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя для Украины и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения полученного опыта. Кроме того, на саммите достигнута договоренность предоставить 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.

    НАТО заявило, что поддержит Украину в создании сил, якобы способных победить Россию и сдерживать ее в будущем. Также государства НАТО собираются оказывать Киеву «политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку».

    Столтенберг отметил, что НАТО взяло на себя координацию основной части военных поставок Киеву. При этом он считает, что это не сделает альянс стороной конфликта на Украине.

    Напомним, НАТО утверждает, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. В итоговой декларации саммита Россия упомянута 43 раза, а Украина – 64.

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    10 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    МИД: Россия выработает ответные меры на решения саммита НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспечит свою безопасность в связи с решениями, которые приняты в ходе саммита НАТО, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

    Военно-политическое руководство страны выработает ответные меры, будет сделано все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Руденко журналистам на полях дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу.

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    11 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс ведет враждебную по отношению к России политику и полностью вовлечен в конфликт на Украине, давно пора «назвать вещи своими именами», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В данном случае мы имеем дело с очень мощным альянсом государств, который проводит враждебную политику по отношению к РФ и не скрывает этого», – передает ТАСС его слова.

    Песков отметил, что пришло время констатировать тот факт, что страны НАТО де-факто полностью вовлечены в конфликт вокруг Украины.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы НАТО передать киевскому режиму истребители F-16 говорят о том, что США возглавляют «банду войны».

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    10 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16

    Белый дом: Украина получит «целые эскадрильи» F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летчики смогут сесть за штурвалы американских истребителей F-16 уже этим летом, говорится в совместном заявлении лидеров США, Дании и Нидерландов, сообщили в пресс-службе Белого дома в среду.

    Ведется процесс передачи киевскому режиму F-16, украинцы начнут летать на них уже этим летом, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Киев получит «целые эскадрильи» этих самолетов. «Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», – отмечается в документе.

    Ранее норвежский премьер Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия безвозмездно передаст киевскому режиму шесть F-16.

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    11 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»

    Посольство Китая в США выразило возмущение в связи с попытками НАТО очернить Пекин

    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО в декларации на саммите в США направило Китаю «самое серьезное из возможных посланий», потребовав прекратить сотрудничество с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Посольство Китая в Вашингтоне в ответ обвинило НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе».

    Столтенберг заявил, что послание НАТО стало «самым сильным» из «когда-либо направлявшихся Китаю». В декларации сказано, что Китай стал играть «определяющую роль» в специальной военной операции России на Украине из-за «безграничного партнерства» Пекина и Москвы, передает РИА «Новости».

    НАТО обвинило Китай в «широкой поддержке» российского ВПК. По мнению альянса, это «увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности». НАТО заявило, что Китай должен «прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», не передавать ей продукцию двойного назначения. При этом НАТО добавило, что «остается открытым для конструктивного взаимодействия» с Пекином.

    Посольство в ответ назвало бесполезным «раздувание» НАТО «тезиса о так называемой «китайской угрозе». По мнению китайской стороны, НАТО использует «проблемы региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны». Китай считает, что НАТО пора отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой. Действия НАТО «ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос», считает Китай.

    Посольство подчеркнуло, что Китай не является «соучастником украинского кризиса», он «не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», а торговлю с Россией ведет, соблюдая правила рынка и принципы ВТО. Подчеркивается, что такое сотрудничество не может подлежать какой-либо критике.

    «Что касается украинского конфликта, международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и конфронтацию», – сказано в сообщении.

    Напомним, НАТО заявило, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

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    10 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО, заявил прессе генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

    По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине, передает РИА «Новости». Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны РФ.

    Ранее Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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