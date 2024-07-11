В национальном центре «Россия» решили провести симпозиум «Создавая будущее»

Симпозиум пройдет с 4 по 6 ноября, миссия мероприятия – воссоздать интерес общества к индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса путем вовлечения молодежи в научно-техническое творчество, в сотрудничестве с писателями-фантастами и футурологами.

Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. Они обсудят, к каким последствиям приведет распространение искусственного интеллекта, каким будет цифровое государство будущего, в чем заключается роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса и когда человечество сможет начать освоение других планет.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным сотрудники выставки «Россия» пригласили его на мероприятие. «Мы очень хотели бы в качестве первого проекта Национального центра снова начать изобретать будущее. Мы хотели бы вас пригласить на Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», – сказал руководитель контура «Наследие» Александр Молчанов.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. В течение всего времени проведения выставки гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

1 июля 2024 года Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.