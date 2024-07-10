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Мэр Парижа пообещала искупаться в Сене на следующей неделе
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выполнит обещание искупаться в Сене, она намерена сделать это на следующей неделе.
На соответствующий вопрос ведущего France Inter Идальго ответила: «Да, конечно же». Она заявила, что не дает обещаний, которые не может выполнить, передает ТАСС.
При этом она указала, что олимпийские и паралимпийские соревнования должны пройти в конце июля – начале августа и в начале сентября. Идальго подчеркнула, что соревнования проведут в «очищенной воде». При этом мэр отметила, что не может гарантировать хорошую погоду, погодные условия могут помешать соревнованиям.
Напомним, в рамках парижских Игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, на Сене запланированы соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Идальго обещала окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований во время Олимпийских игр. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что готов окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать их чистоту.