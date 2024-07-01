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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    39 комментариев
    1 июля 2024, 23:43 • Новости дня

    Захарова назвала Байдена «жертвой»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден стал жертвой людей, которые привели его к власти «в абсолютно бессознательном состоянии», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сказала, что должно быть жалко людей, которые «стали его жертвами», но и сам Байден оказался «жертвой», учитывая, в каком состоянии он «выбирался» и «дошел до конца своего срока», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По ее словам, людей вовлекли в «американскую авантюру под названием Украина». Как заявила Захарова, «это были американские демократы, либеральные демократы». Она считает, что «все это началось» со времен вице-президентства Байдена.

    Напомним, канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что семья Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах.

    30 июня 2024, 16:55 • Новости дня
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

    Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    @ Ashley Landis/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Уэст прибыл в Москву на 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

    «Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

    «В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

    Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

    Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

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    29 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вирджинии, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если во главе страны окажется «разумный президент».

    «У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не будут врагами, если у вас разумный президент. Не будет проблем, если у вас будет разумный президент», – передает РИА «Новости» слова Трампа к избирателям.

    Политик выразил уверенность, что во время его президентства США пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Он подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

    Кроме того, Трамп прокомментировал прошедшие накануне теледебаты с действующим президентом Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена не в возрасте, а в его «чудовищной некомпетентности».

    Напомним, по информации Reuters, американские избиратели, которые ранее не могли определиться между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, после дебатов склонились в пользу последнего.


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    29 июня 2024, 17:49 • Новости дня
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»

    Американский профессор Кузник заявил, что мир стоит на пороге крупного международного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Действия НАТО могут привести к прямой конфронтации США и России, что обернется чудовищными последствиями, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник изданию The American Conservative.

    Кузник считает, что мир находится на пороге нового «кубинского ракетного кризиса», который был спровоцирован в том числе последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта. При этом ситуация накалилась до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом реальна, а Третья мировая война  может стать концом человеческой цивилизации в целом, отметил профессор, передает РИА «Новости».

    По его словам, катастрофу можно предотвратить, если Россия и США будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

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    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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    29 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет

    Эксперт Коротченко: Россия может использовать «Искандер-М» в ответ на американские РСМД у ее границ

    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может применить ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности в ответ на размещение американских ракет у российских границ, сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

    По его словам, дальность «Искандера-М» может быть увеличена за счет модернизации его ракет, а также создания нового комплекса средней дальности на базе подвижных грунтовых ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Коротченко добавил, что одной из важнейших характеристик нового поколения ракетных комплексов станет мобильность.

    По мнению эксперта, размещение комплексов, к примеру, на востоке России, позволит держать под прицелом американские объекты на Аляске.

    Ожидается, что решение о модернизации «Искандера-М» и разработке нового комплекса будет принято в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее.

    Накануне президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


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    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

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    29 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    Responsible Statecraft: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом из-за неудач украинской армии в зоне спецоперации принимает опасные решения, обостряя отношения с Россией, пишет журналист Блейз Малли для Responsible Statecraft.

    Корреспондент указывает, что администрация Байдена на каждом этапе развития конфликта оценивала реакцию Москвы, прежде чем принимать более опасные решения, однако теперь данный процесс ускоряется, передает РИА «Новости».

    Малли также напомнил, что в самом начале конфликта Белый дом заявил о недопустимости отправки военных США на Украину, но постепенно менял свою позицию, особенно в вопросе определенного оружия. В частности,  Штаты отправили Киеву дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы.

    Публицист отмечает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, а сейчас вообще ведутся разговоры об отправке на Украину американских подрядчиков.

    Ранее обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс заявил, что правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники.

    Коментарии (9)
    29 июня 2024, 02:45 • Новости дня
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Вице-премьер Украины Стефанишина выразила обеспокоенность содержанием дебатов Байдена с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность тем, что «Украина имела такое значение в дебатах» между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

    Стефанишина встревожена, что Украина оказывается в роли «заложника определенных предвыборных эмоций». При этом другие западные страны также оглядываются на США, передает ТАСС.

    Задержку с предоставлением помощи Киеву в Конгрессе США, результаты выборов в европейских странах, отношения с Венгрией Стефанишина назвала «комплексным опытом». По ее словам, разрабатываются меры, которые должны стать для Украины «щитом», они не позволят «просто так за 24 часа без Украины договориться с кем-либо про Украину».

    Напомним, 27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке.

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    29 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    @ Will Lanzoni/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Британские министры предлагают руководству Демократической партии США рассмотреть возможность выдвижения другого кандидата на пост президента страны вместо Джо Байдена, сообщает Telegraph.

    По информации издания, британские министры считают, что более молодой кандидат будет иметь больше шансов на победу в выборах, чем Байден. Неназванные источники газеты высказывают разные предложения, в том числе «избавиться» от Байдена или «быстро его поменять», передает РИА «Новости» слова обозревателей Telegraph.

    Напомним, Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


    Коментарии (8)
    29 июня 2024, 08:22 • Новости дня
    Инвестор в США назвал использование российских активов воровством

    Инвестор: США украли замороженные российские активы для помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс осудил решение США и их союзников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, назвав это воровством.

    По его словам, со стороны Штатов этот шаг неправильный, страна попросту крадет чужие активы, передает РИА «Новости».

    Роджерс добавил, что не одобряет этих действий, отметив, что подобное практикуется правительствами многих стран во время военных конфликтов.

    Кроме того, инвестор выразил сомнения, то данный шаг со стороны США сможет что-либо изменить в ситуации украинского кризиса.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    Россия и Белоруссия вместе работают над созданием нового легкого многоцелевого самолета, сообщил Владимир Путин. Разработать и запустить в серию двухмоторный самолет «Освей» обещают в очень короткие сроки – к 2027 году, а потом за три года планируют выпустить до 100 таких самолетов. Зачем Россия взяла себе в партнеры белорусов и каковы шансы у этого амбициозного по срокам проекта? Подробности

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

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    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»

    Массовое закрытие школ и детских садов стало еще одним из признаков демографической катастрофы, происходящей в Латвии после 1991 года. В чем главные причины стремительного сокращения населения в этой постсоветской республике и какие еще последствия для страны это повлечет в самом ближайшем будущем? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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