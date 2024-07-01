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    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведёт себя в отношении России очень осторожно.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

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    1 июля 2024, 11:24 • Новости дня

    СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота

    СБУ заявила о задержании активистов, якобы готовящихся захватить здание Рады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СБУ утверждает, что якобы задержала активистов, которое готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной рады.

    По данным спецслужбы, активисты якобы готовили провокации на 30 июня и планировали провести в центре Киева народное собрание, на котором заявили бы об отстранении от власти руководства страны, а потом якобы хотели захватить здание Рады, заблокировав работу парламента, передает ТАСС.

    В СБУ добавили, что активисты якобы хотели расшатать ситуацию на Украине и собирались распространять информацию о событиях в Киеве в том числе через иностранные ресурсы.

    В спецслужбе отметили, организатор привлек к исполнению плана представителей общественных организаций из Днепра, Киева, (ранее и других регионов. Задержанных обвинили по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и арестовали, им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что в элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

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    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    30 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.

    Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.

    Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.

    Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.

    Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.

    Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    29 июня 2024, 13:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    ВСУ обстреляли эвакуационную колонну в ДНР, семь человек погибли
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ обстрелян автобус во время эвакуации из Торецка (Дзержинска) в ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, по автобусу был открыт огонь из минометов, передает ТАСС.

    Кимаковский рассказал, что погибли по меньшей мере семь человек, несколько человек получили ранения.

    Ранее ВСУ были вынуждены оставить стратегические позиции около Торецка. Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

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    30 июня 2024, 20:17 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский заявил, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, об этом он сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.

    Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    29 июня 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище. В результате «сброса» еще два человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона в Telegram.

    Накануне сообщалось, что в Курской области сбили девять украинских дронов.

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    30 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по базе украинского националистического батальона «Кракен», которая находилась в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Он сообщил, что удар был нанесен в 16.25. На базе «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) проходили тренировки и обучение нацбатальона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны.

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    29 июня 2024, 03:25 • Новости дня
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему

    Глава миссии МВФ на Украине Грей указал на опасность использования доходов от российских активов для помощи Киеву

    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    @ Forbes Middle East/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву может создать угрозу для международной валютной системы, следует из заявления главы миссии МВФ на Украине Гэвина Грея.

    Как заявил Грей, комментируя соответствующее решение G7, государства должны обеспечить «достаточную правовую основу» для подобных действий, чтобы не подвергать опасности работу международной валютной системы, передает РИА «Новости».

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    30 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста

    Пограничники застрелили уклониста на границе Украины и Румынии

    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черновицкой области Украины пограничники застрелили 36-летнего мужчину мобилизационного возраста, который с боем пытался пересечь румынскую границу. Второй уклонист получил пулевое ранение в ногу, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Инцидент произошел в ночь на 29 июня на границе с Румынией. По версии следствия, два человека, 36-летний мужчина и его 28-летний напарник, распылили в сторону пограничников слезоточивый газ, а затем один из них ударил пограничника мачете по ноге. В ответ на нападение пограничники открыли огонь, ранив одного из нападавших в ногу, а второго – в голову, передает РИА «Новости».

    36-летний мужчина скончался на месте происшествия. 28-летний раненый был госпитализирован.

    По данному факту открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».

    Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более ста мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

    Коментарии (12)
    29 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    @ YAKIV LIASHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Во время отступления на одном из участков фронта в зоне спецоперации украинские войска заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а после должен был взорваться, рассказал боец ВС России с позывным «Монтана».

    Как отметил «Монтана», российские саперы быстро поняли замысел противника и обезвредили смертоносную игрушку.  «Противник не брезгует вообще ничем», - приводит ТАСС слова российского бойца.

    По данным Минобороны, ВСУ при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия, а также личные вещи. Такие мины, а также неразорвавшиеся снаряды, российские саперы стараются обезвреживать на месте, говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, 23 мая в Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан.


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    29 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека

    Развожаев: В Севастополе трое ранены при ракетной атаке

    При ракетной атаке в Севастополе ранены три человека
    @ Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека получили осколочные ранения легкой степени тяжести в результате ракетной атаки на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что все пострадавшие госпитализированы.

    Ранее в Севастополе системы ПВО уничтожили две воздушные цели.

    Коментарии (32)
    29 июня 2024, 15:57 • Новости дня
    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский офицер Олег Карпюк рассказал о сильном наступлении российских войск на Харьковском направлении, и призвал сослуживцев сдаваться ВС России, следует из видео Министерства обороны России.

    Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское,  как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.

    По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.

    Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.

    Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.

    Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.

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    29 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

    Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.

    Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.

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