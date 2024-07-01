СБУ заявила о предотвращении попытки госпереворота

СБУ заявила о задержании активистов, якобы готовящихся захватить здание Рады

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным спецслужбы, активисты якобы готовили провокации на 30 июня и планировали провести в центре Киева народное собрание, на котором заявили бы об отстранении от власти руководства страны, а потом якобы хотели захватить здание Рады, заблокировав работу парламента, передает ТАСС.

В СБУ добавили, что активисты якобы хотели расшатать ситуацию на Украине и собирались распространять информацию о событиях в Киеве в том числе через иностранные ресурсы.

В спецслужбе отметили, организатор привлек к исполнению плана представителей общественных организаций из Днепра, Киева, (ранее и других регионов. Задержанных обвинили по статье о действиях и призывах к действиям, направленным на изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и арестовали, им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что в элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского.