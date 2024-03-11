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Стало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского
Источник в силовых структурах РФ: В элитных подразделениях ВСУ обсуждают свержение Зеленского
В элитных подразделениях ВСУ выражают недовольство военным руководством Украины и всерьез обсуждают свержение президента страны Владимира Зеленского, рассказал представитель российских силовых структур.
По его словам, специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, которые настроены радикально против власти, передает РИА «Новости».
В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. Представитель спецслужб РФ добавил, что высококвалифицированные специалисты явно недовольны сменой командования.
«Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», – пояснил он.
В частности, украинские военные недовольны действиями президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского.
К свержению президента Украины в чате «ParaBelum» призывает командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима».
Он призывает поставить во главе государства экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, «эта крыса (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет торпедировать всех».
«Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать», – говорит Шевцов в голосовом сообщении.
Ранее украинская разведка сообщила, что Зеленского могут попытаться свергнуть этой весной.