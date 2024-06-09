В США признали, что помогают Израилю освобождать заложников в Газе

Tекст: Ольга Иванова

При этом он подчеркнул, что силы США не были задействованы в этой операции, передает РИА «Новости».

Салливан призвал палестинское движение ХАМАС принять предложение о перемирии в секторе Газа и освободить остающихся заложников.

Напомним, израильские военные освободили в Газе четырех заложников, у одного из них есть гражданство России.