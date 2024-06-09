В Смоленске открылся молодежный турслет «Наш вектор»

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале WarGonzo он рассказал, что на турслет приехали дети из Абхазии, Белоруссии и Донбасса.

В течение 10 дней подростки будут осваивать навыки выживания в природных условиях, плавание на байдарках, скалолазание, спортивное ориентирование, тактическую медицину и даже управление БПЛА.

Пегов назвал важным, что дети из разных, но в многом схожих по-своему сводободолюбивому духу, регионов приехали на Смоленщину не соперничать, а учиться вместе, плечом к плечу, проходить через самые сложные испытания и находить друг в друге тех товарищей, на кого всегда можно положиться.

Также военкор отметил, что с возрастом все чаще задает себе вопрос о том, с чего начинается родина.

«И понимаю, что на мою привязанность к родной Смоленщине повлияли вовсе не протокольные мероприятия, наполненные официозом и бюрократическим патриотизмом. Она уходит корнями в походы с палатками и тяжелыми рюкзаками, в костры на берегах скромных речек, в купания в лесных озерах и вкус гречки с тушенкой», – написал он.

По его мнению, чтобы полюбить родную землю, ее нужно сначала узнать.