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В офисе ФАО по России предупредили об угрозе массового голода в секторе Газа
Угроза массового голода в секторе Газа сохраняется из-за военного конфликта, речь идет о масштабном кризисе в продовольственной безопасности, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) – межправительственная международная организация, которая занимается вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран.
Кобяков отметил, что угроза массового голода абсолютно сохраняется. Практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
На сегодняшний день сектор Газа является одной из самых горячих точек голода в мире.
В марте ВОЗ сообщала, что в больнице в секторе Газа от голода умерли 10 детей.