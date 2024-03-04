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В больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода
Согласно данным ВОЗ, 10 детей умерли от голода в больнице «Камаль Адван» в секторе Газа, рассказал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, эксперты ВОЗ во время посещения больницы «Аль-Ауда» и «Камаль Адван» фиксировали серьезный уровень недоедания, нехватку топлива, продуктов и медикаментов, передает ТАСС.
Единственная педиатрическая больница на севере Газы «переполнена пациентами». Там из-за недоедания умерли 10 детей. Ситуацию в больнице «Аль-Ауда» он назвал «особенно ужасающей, поскольку одно из зданий разрушено».
Ранее сообщалось, что Израиль за сутки пропустил в Газу 277 грузовиков с гуманитарной помощью.