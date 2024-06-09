СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придётся для начала разобраться, с чем мы имеем дело.3 комментария
В немецком Карлсруэ напали на членов городского совета от АдГ
В центре Карлсруэ на юго-западе Германии на троих человек, двое из которых – члены городского совета от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), было совершено нападение, сообщили СМИ.
Как сообщает Der Spiegel, группа неизвестных в масках напала на них у кафе. По данным полиции, все трое пострадавших получили легкие травмы и после оказания помощи на месте были отпущены, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что пятеро подозреваемых были задержаны полицией, но после установления личностей отпущены. Остальные участники нападения, по информации АдГ, скрылись с места происшествия. Всего, по оценкам партии, в нападении участвовали около десяти человек.
Представители АдГ связывают нападение с действиями левых активистов.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Мангейм неизвестный с ножом атаковал консервативного политика и критика ислама Михаэля Штюрценбергера, правоохранители использовали огнестрельное оружие, чтобы остановить нападавшего.