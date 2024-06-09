В правоохранительных органах России подтвердили покушение на экс-мэра Купянска

Источник в правоохранительных органах подтвердил покушение на экс-мэра Купянска в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

На вопрос о том, пытались ли Мацегору убить у его дома в Старом Осколе, источник ответил: «Подтверждаю». При этом в интересах следствия он не стал сообщать дополнительную информацию, передает РИА «Новости».

Напомним, о покушении заявляло ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что Мацегору госпитализировали в Москву в критическом состоянии. На Украине Мацегору обвиняют в госизмене за поддержку российских сил. Он рассказывал, что СБУ задержали его дочь и угрожали ей.