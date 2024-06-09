Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.2 комментария
В правоохранительных органах России подтвердили покушение на экс-мэра Купянска
Источник в правоохранительных органах подтвердил покушение на экс-мэра Купянска в Белгородской области
Источник в правоохранительных органах России подтвердил, что на бывшего мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегору действительно совершено покушение в Белгородской области.
На вопрос о том, пытались ли Мацегору убить у его дома в Старом Осколе, источник ответил: «Подтверждаю». При этом в интересах следствия он не стал сообщать дополнительную информацию, передает РИА «Новости».
Напомним, о покушении заявляло ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что Мацегору госпитализировали в Москву в критическом состоянии. На Украине Мацегору обвиняют в госизмене за поддержку российских сил. Он рассказывал, что СБУ задержали его дочь и угрожали ей.