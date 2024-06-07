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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    21 комментарий
    7 июня 2024, 22:25 • Новости дня

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

    Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

    На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

    Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может  поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.

    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    5 июня 2024, 10:28 • Новости дня
    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается

    Wall Street Journal: Состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует ухудшение

    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Состояние физического и ментального здоровья, а также уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми демонстрируют признаки ухудшения, пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 приближенными к Белому дому политиками.

    По данным издания, на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика и эксперта в области юриспруденции, однако за последний год мнение коллег о его профессионализме значительно ухудшилось, передает РИА «Новости»

    Как отметил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, в 2023 году в ходе переговоров с республиканцами о повышении потолка долга мнение Байдена менялось буквально ежедневно: в некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие – он бормотал и полагался на записи.

    Также источники напомнили о том, что в январе Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения соглашений о финансировании Украины. Тогда он временами говорил очень тихо, читал по заметкам и делал длительные паузы, порой так надолго закрывая глаза, что в комнате задавались вопросом, «не отключился ли он».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

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    6 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во Франции неудачно попытался сесть на стул во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

    На видео, которое попало в Сеть, видно, что на сцене Байден пожал руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, а после этого дважды попытался сесть на стул, когда это не было предусмотрено церемонией.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще». Также Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для привлечения Джо Байдена и его команды к уголовной ответственности есть все основания, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    Трамп отметил, что после окончания выборов, в случае его победы, у него будут все основания преследовать Байдена за его и его семьи преступления, информация о них «поступает из Китая, России и Украины», передает РИА «Новости».

    По словам бывшего президента США, выборы ему нужны не для возмездия, он не собирается пойти по пути преследования оппонентов, если вновь станет президентом. Необходимо, чтобы коррупция прекратилась, иначе от страны ничего «не останется», пояснил Трамп.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений.

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    6 июня 2024, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила идею заплыва Макрона в Сене

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон, решив искупаться в Сене перед Олимпиадой в Париже, демонстрирует нереализованность в политике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на поля Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она заявила, что не может представить подобный заплыв в исполнении таких масштабных личностей, как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран. Они, по словам Захаровой, смогли себя реализовать как значимые политики, передает ТАСС

    «У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей», – сказала дипломат, отметив, что может только посочувствовать народу Франции, который становится «жертвой какой-то психоделики».

    Захарова отметила, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет.

    Ранее Макрон пообещал искупаться в Сене, чтобы доказать, что река не загрязнена.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В Москве задержали собиравшего данные о военной деятельности России француза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французского гражданина, собиравшего информацию о военной деятельности России, задержали в Москве, сообщил Следственный комитет России.

    Французский гражданин, согласно версии следствия, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также он «имел умысел» на неисполнение обязанности по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов.

    Дело завели по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

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    5 июня 2024, 18:41 • Новости дня
    Во Франции назвали позором приглашение Зеленского на юбилей высадки в Нормандии

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Также он раскритиковал неприглашение на мероприятие России, которая потеряла миллионы людей в ходе Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что происходящее является огромным скандалом. Он напомнил, что именно Россия в составе СССР потеряла больше всего людей в ходе этой войны.

    Ранее ветеран из США заявил, что приглашение России на церемонию стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

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    6 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден исключил помилование своего сына Хантера

    Байден заявил, что не помилует сына Хантера за незаконное хранение оружия

    Байден исключил помилование своего сына Хантера
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден заявил, что не станет помиловать своего сына Хантера, если его признают виновным в незаконном хранении оружия.

    Байден утвердительно ответил на вопрос в интервью ABC News о том, примет ли он любой исход судебного процесса над своим сыном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, американский лидер также положительно ответил на вопрос, исключает ли он возможность помилования Хантера в случае признания его виновным.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина. Напомним, в штате Делавэр началось рассмотрение дела против Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.

    Коментарии (4)
    5 июня 2024, 05:26 • Новости дня
    Присяжным показали сделанные Хантером Байденом фотографии кокаина

    В ходе рассмотрения дела против Хантера Байдена в суде США показали отправленные им наркодиллерам фотографии кокаина

    Tекст: Антон Антонов

    Сын президента США Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, сообщают СМИ.

    Дело против Хантера Байдена рассматривают в суде штата Делавэр. присяжным продемонстрировали фотографии и видеозаписи с электронных устройств Байдена-младшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Указывается, что «на одной из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения», а на другой – «белая субстанция на весах».

    По словам спецагента ФБР, Хантер Байден «отправил сообщение о том, что курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия». По словам прокурора, фотографиями кокаина на весах «Хантер Байден обменивался с диллерами в Калифорнии».

    Напомним, в штате Делавэр началось рассмотрение дела против Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.

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    5 июня 2024, 04:27 • Новости дня
    Белый дом анонсировал встречи Байдена с Зеленским

    Белый дом сообщил о вероятных встречах Байдена с Зеленским во Франции и Италии

    Белый дом анонсировал встречи Байдена с Зеленским
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У президента США Джо Байдена в ходе поездки в Европу будет две возможности для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским – во Франции и в Италии, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Байден вылетел во Францию, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, передает ТАСС.

    Салливан сказал, что «в течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским», передает РИА «Новости».

    По словам Салливана, в Нормандии Байден сможет обсудить с Зеленским ситуацию на Украине и американскую поддержку Киева. После этого «будет возможность снова встретиться» в рамках саммита G7 в Италии.

    Как заявил Салливан, из-за долгой блокировки Конгрессом США дополнительной военной помощи Киеву «Украина оказалась в глубокой яме», но после возобновления поставок украинские войска «выбирались из этой ямы».

    Салливан утверждает, что можно наблюдать «укрепление позиций в ключевых местах», вооруженные силы Украины «выдерживают российское наступление». В частности, по его словам, речь идет о ситуации в районе Харькова.

    При этом США по-прежнему не планируют направлять своих военных инструкторов или войска на Украину.

    Напомним, Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. СМИ сообщали, что офис Зеленского разрешил публичную критику президента США, а также председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

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    6 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах Франции передать Украине истребители Mirage

    Макрон: Франция планирует передать Украине истребители Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов уже этим летом, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

    По его словам, объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 Париж собирается «уже завтра». Макрон заявил, что сначала начнется программа подготовки пилотов, после чего будет обеспечена поставка самолетов, передает ТАСС.

    Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России.

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    6 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    СМИ: Уроженец Донбасса арестован во Франции

    СМИ: Уроженец Донбасса арестован во Франции после взрыва в номере отеля

    Tекст: Александра Юдина

    Французские правоохранители арестовали уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал, пишет Le Figaro.

    По данным газеты, правоохранители арестовали 26-летнего уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, передает РИА «Новости».

    В номере мужчины были обнаружены «фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств».

    Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование в отношении мужчины.

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