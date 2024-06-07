До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
Путин завершил выступление на ПМЭФ словами «в единстве – наша сила»
Российское государство, несомненно, будет составляющей многополярного гармоничного мира, заявил президент России Владимир Путин, завершая дискуссию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Россия будет выстраивать политику с учетом европейских начал и европейской культуры, вместе с тем с уважением относясь к культуре народов России, подчеркнул Путин, передает ТАСС.
«Мы свою политику будем строить именно на этих основаниях – гармонично. И Россия, безусловно, будет частью этого многополярного гармоничного мира. И для нас естественно, что в значительной степени мы будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации, в этом единстве – наша сила», – сказал он.
Ранее Путин призвал укреплять формирующийся многополярный мир.