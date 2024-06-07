Путин завершил выступление на ПМЭФ словами «в единстве – наша сила»

Tекст: Валерия Городецкая

Россия будет выстраивать политику с учетом европейских начал и европейской культуры, вместе с тем с уважением относясь к культуре народов России, подчеркнул Путин, передает ТАСС.

«Мы свою политику будем строить именно на этих основаниях – гармонично. И Россия, безусловно, будет частью этого многополярного гармоничного мира. И для нас естественно, что в значительной степени мы будем опираться и на европейские начала, на европейскую культуру, поскольку ее носителем является, безусловно, русский народ. Но с не меньшим уважением будем относиться и к культуре и традициям других народов Российской Федерации, в этом единстве – наша сила», – сказал он.

Ранее Путин призвал укреплять формирующийся многополярный мир.