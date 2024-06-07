До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин назвал китайскую модель экономики самой эффективной в мире
Китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская и европейская, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (МПЭФ).
«Китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская и европейская. Китайцам удалось это сделать в их условиях. Это правда. Но это для китайского общества и экономики эффективно. «Голые» схемы не работают или работают плохо. Надо всегда исходить из реалий страны», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин заявил, что Россия поставила перед собой цель стать четвертой экономикой мира и, согласно данным Всемирного банка, стала ею, обогнав Японию.