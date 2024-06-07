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Песков: Путин читал статью Караганова о применении ядерного оружия
Президент Владимир Путин ознакомился с нашумевшей статьей о превентивном ядерном ударе политолога Сергея Караганова, который выступит модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков призвал не оценивать личность Караганова только по его статье о превентивном ядерном ударе. Представитель напомнил, что политолог является широкопрофильным экспертом в международных делах, в политической экономии, в политике, а также в сфере международной безопасности, передает ТАСС.
Представитель Кремля назвал Караганова человеком «глубочайшего и широчайшего кругозора» и «очень авторитетным экспертом». Он пояснил, что этим и объясняется выбор политолога модератором пленарки.
Ранее в пятницу Песков сообщил, что пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в пятницу после 14.00, ее модератором станет политолог Сергей Караганов.