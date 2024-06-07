  • Новость часаПутин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
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    Зачем немцев пугают «войной с Россией»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    Путин: Россия достигла цели стать четвертой экономикой мира
    Путин: Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям
    Путин: Россия готова предлагать другим странам полноформатные технологические партнерства
    Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы
    Генерал Попов дал показания на других участников хищения
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    16 комментариев
    7 июня 2024, 15:24 • Новости дня

    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВСУ потеряли до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в течение недели группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ и освободила населенный пункт Уманское ДНР. Нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

    Потери ВСУ на этом направлении за неделю – до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.

    По данным Минобороны, группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника – до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

    Также подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины.

    Потери противника составили до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    6 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.

    Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    6 июня 2024, 14:02 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    Стало известно о тяжелых боях по всей линии фронта в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ведут тяжелые бои с ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области, сообщил глава гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    В своем Telegram-канале он отметил, что противник использует западное вооружение и снаряды, регулярно применяет БПЛА против мирного населения.

    Ганчев рассказал, что за две недели из-за ударов украинских дронов девять жителей региона получили ранения.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    5 июня 2024, 04:57 • Новости дня
    Украина конфисковала «связанные с Россией» активы почти на 1 млрд долларов

    Власти Украины конфисковали «связанные с Россией» активы общей стоимостью около 940 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине арестованы и конфискованы активы, которые власти Украины считают связанными с Россией, на сумму чуть менее 940 млн долларов, сообщил начальник департамента стратегических расследований нацполиции Украины Андрей Рубель.

    Рубель сказал, что «обнаружены и арестованы активы на 38 млрд гривен», сейчас они «работают на благо и нужды» государства, в том числе на «потребности» вооруженных сил Украины. Он заявил, что ВСУ, в частности, получили вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    7 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сегодня западные лидеры в Нормандии обнимаются с Зеленским, который на официальном уровне поддерживал нацизм. Происходящее выглядит как ирония судьбы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине.

    «Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.

    При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.

    Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.

    «Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.

    Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

    Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

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    5 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Анонсирована выставка трофейной техники из зоны СВО под Екатеринбургом

    В Свердловской области покажут трофейное оружие НАТО из зоны СВО

    Анонсирована выставка трофейной техники из зоны СВО под Екатеринбургом
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Верхней Пышме Свердловской области 8 июня откроется первая за пределами Москвы масштабная выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО.

    Экспозиция, на которой представят образцы техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе спецоперации, будет работать на площади Дворца спорта до 17 июля. Посетители смогут увидеть трофеи ежедневно с 9.00 до 21.00 по местному времени, передает ТАСС.

    «Выставка станет первой крупной экспозицией трофеев специальной военной операции, прошедшей за переделами московского региона», – сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

    На выставке будут представлены танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, беспилотники, а также другое вооружение и военная техника стран НАТО.

    Ожидается, что выставка вызовет большой интерес у жителей и гостей региона.

    8 мая в чеченской столице в преддверии Дня Победы открылась выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции на Украине.

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    6 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складу боеприпасов в Херсоне

    Подполье: При ударе по складу в Херсоне произошла сильная детонация боекомплекта

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по недействующему строительному гипермаркету «Эпицентр» в подконтрольном Киеву Херсоне, где располагался склад боеприпасов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам источников подпольщика, прилет был ночью, взрыв был такой силы, что «окна хлопали, двери трясло», передает РИА «Новости».

    В свою очередь в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры тушения пожара в гипермаркете «Эпицентр» в Херсоне. По словам военкоров, украинские СМИ подтвердили, что в ТЦ прилетела российская ракета, боеприпасы сдетонировали. На кадрах видно, что украинские спасатели работали в бронежилетах.

    Ранее удар был нанесен по гипермаркету в Харькове, где находился склад с боеприпасами.

    Между тем, по словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации.

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    6 июня 2024, 09:24 • Новости дня
    Пленный колумбийский наемник ВСУ заявил об обмане Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Воевавший за ВСУ и сдавшийся в плен колумбийский наемник Анхель Карденас Монтилла предостерег своих соотечественников от участия в конфликте на Украине, сообщает Минобороны.

    Пленный рассказал, что ВСУ его обманули, заявив, что направят его охранять здание, однако послали прямо на линию огня, передает ТАСС.

    Монтилла рассказал, что не имел боевого опыта, при этом получил на Украине только «ускоренную обычную подготовку на полигоне», где ему и его соотечественникам в течение нескольких дней показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».

    Также пленный отметил, что перед отправкой на передовую колумбийцы практически не общались с украинскими военными, а сидели в подвале, из которого выходили только за едой.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских военнослужащих, а количество украинских военнопленных в России составляет 6465 человек.

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    6 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    Песков рассказал, как Запад избавится от Зеленского

    Песков заявил, что Запад скоро захочет убрать Зеленского с поста президента Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через некоторое время захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины, это является очевидным фактом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в интервью «Известиям» в ответ на вопрос, каковы дальнейшие перспективы Зеленского, Песков ответил, что они не связаны с должностью главы государства, очевидно, что Запад захочет убрать его с поста президента, передает ТАСС.

    По его словам, снижение до более молодого возраста для мобилизации сделает его врагом многих-многих матерей, ему «будет очень сложно жить на белом свете».

    Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, он «дожмет» Украину и его сменят, Запад от него избавится.

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    6 июня 2024, 13:45 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» улучшили свое положение по переднему краю в последние сутки в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Белого, Колодезя, Веселого, Высокой Яруги, Жовтневого и Циркунов в регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 82-й десантно-штурмовой бригады, 101-й бригады охраны генштаба ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

    Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 140 человек, танк, два БТР, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у Боровой (Харьковская область), Ивановки, Колодезя и Нового (ДНР). Также она отразила две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинские военные потеряли в зоне ответственности этой группировки до 155 человек, два БТР, польскую САУ Krab, две американские гаубицы М198, САУ «Акация» и американское орудие М119.

    Между тем Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 54-й, 92-й механизированных бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Елизаветовки, Константиновки и Курдюмовки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 640 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу М198, три гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ «Буковель-AD» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    5 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Связанные с украинским олигархом компании обращены в доход России

    Суд в Курске обратил в доход России связанные с украинским олигархом Черняком компании

    Tекст: Антон Антонов

    Решением Ленинского районного суда Курска собственность компаний, которые связаны с украинским олигархом Евгением Черняком, обращена в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

    Речь идет о компаниях «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Также в доход государства обращены акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед».

    В России запрещена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» деятельность объединения, в которое вместе с Черняком входят Александр Беспалов, Иван Курбаков и Андрей Лазутин, передает РИА «Новости».

    В мае сообщалось, что Генпрокуратура подготовила иск с требованием изъять имущество учредителей и руководителей подконтрольных Черняку предприятий, которым принадлежит бренд «Хортица».

    Черняк заочно арестован по обвинению в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России. С начала СВО Черняк перечислил ВСУ свыше 1 млрд рублей.


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    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали? Подробности

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    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

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    Зачем немцев пугают «войной с Россией»

    Боевые действия между ФРГ и Россией напрямую возможны всего лишь через несколько лет, уверяют в немецком Минобороны. Более того, страна принимает целый план подготовки к этим событиям. Но зачем немцев пугают столь безумным сценарием и может ли Германия в принципе к нему подготовиться? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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