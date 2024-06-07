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ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВСУ потеряли до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, в течение недели группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ и освободила населенный пункт Уманское ДНР. Нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.
Потери ВСУ на этом направлении за неделю – до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны, группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника – до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.
Также подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины.
Потери противника составили до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.