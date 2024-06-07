СМИ сообщили о планах президента Аргентины поехать на саммит G7, но не участвовать в конференции по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Ранее сообщалось, что Милей решил остаться в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня. Однако он пересмотрел свое решение после приглашения итальянского премьера Джорджи Мелони, сообщает газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники, передает ТАСС.



Отмечается, что Милей проведет в Италии три дня, после чего вернется в Аргентину. Затем он снова отправится в Европу на мероприятия в Испании и Германии.

Примечательно, что в новом графике Милея все равно не предусмотрено присутствие на конференции по Украине, на которую его пригласил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G7, который пройдет в Италии с 13 по 15 июня.

Отмечается, что Зеленский намерен лично обратиться к лидерам стран «семерки» с просьбой о предоставлении Украине дополнительной помощи.