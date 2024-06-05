Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин прокомментировал обвинения против Трампа в «шпионаже на Россию»
Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес экс-главы США Дональда Трампа в шпионаже в пользу России.
«Господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России, так мы понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то», – заявил президент РФ, передает ТАСС.
Эти обвинения он назвал элементом внутриполитической борьбы в США.
«Нелепые обвинения в сторону Трампа мы и всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах», – сказал глава Российского государства.
Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс.