Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
В России осудили принуждавших подростков поджигать релейные шкафы диверсантов
Во втором Западном окружном военном суде вынесен приговор организаторам, использовавшим несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.
Обвиняемым Кириллу Горькову и Евгению Заичкину назначили 22 года и три месяца, и 17 лет колонии строгого режима соответственно, передает ТАСС.
Также назначен штраф в 250 тыс. рублей.
Горьков первые пять лет должен будет отбыть в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.
Частично удовлетворен иск РЖД по взысканию с Горькова нанесенного ущерба, он должен будет выплатить порядка 320 тыс. рублей.
Напомним, в начале рассмотрения дела в суде Горьков заявлял, что не признает вину в организации преступного сообщества, но в остальном вину признает. Заичкин заявлял, что вину категорически отрицает.
По версии следствия, осужденные использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.