В России осудили принуждавших подростков поджигать релейные шкафы диверсантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемым Кириллу Горькову и Евгению Заичкину назначили 22 года и три месяца, и 17 лет колонии строгого режима соответственно, передает ТАСС.

Также назначен штраф в 250 тыс. рублей.

Горьков первые пять лет должен будет отбыть в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Заичкин первые три года должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Частично удовлетворен иск РЖД по взысканию с Горькова нанесенного ущерба, он должен будет выплатить порядка 320 тыс. рублей.

Напомним, в начале рассмотрения дела в суде Горьков заявлял, что не признает вину в организации преступного сообщества, но в остальном вину признает. Заичкин заявлял, что вину категорически отрицает.

По версии следствия, осужденные использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.