Коллегия Верховного суда вынесла решение по приговору иноагенту Кагарлицкому

Коллегия Верховного суда оставила приговор иноагенту Кагарлицкому в силе

Tекст: Ольга Никитина

Кассационную жалобу защиты Кагарлицкого коллегия оставила без удовлетворения, передает ТАСС.

Сам Кагарлицкий заявил, что приговор в его отношении стал результатом «неудачной шутки». В ролике, на который обратили внимание следователи, нет оправдания терроризма, утверждал он, подчеркнув, что все претензии относились к «неудачному заголовку» видео.

Социолог сравнил себя с героем «Мастера и Маргариты», «который один раз неудачно пошутил и потом столетиями был вынужден скитаться в образе кота Бегемота».

Кагарлицкий признал, что заголовок ролика принес стране «определенный вред», однако он считает, что своей научной и преподавательской деятельностью принес стране и обществу больше пользы.

Защита просила заменить ему наказание в виде лишения свободы на штраф.

Напомним, Апелляционный военный суд назначил Кагарлицкому пять лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма.