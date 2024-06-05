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Коллегия Верховного суда вынесла решение по приговору иноагенту Кагарлицкому
Коллегия Верховного суда оставила приговор иноагенту Кагарлицкому в силе
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оставила в силе приговор социологу Борису Кагарлицкому* (признан в РФ иноагентом) о пяти годах колонии за оправдание терроризма.
Кассационную жалобу защиты Кагарлицкого коллегия оставила без удовлетворения, передает ТАСС.
Сам Кагарлицкий заявил, что приговор в его отношении стал результатом «неудачной шутки». В ролике, на который обратили внимание следователи, нет оправдания терроризма, утверждал он, подчеркнув, что все претензии относились к «неудачному заголовку» видео.
Социолог сравнил себя с героем «Мастера и Маргариты», «который один раз неудачно пошутил и потом столетиями был вынужден скитаться в образе кота Бегемота».
Кагарлицкий признал, что заголовок ролика принес стране «определенный вред», однако он считает, что своей научной и преподавательской деятельностью принес стране и обществу больше пользы.
Защита просила заменить ему наказание в виде лишения свободы на штраф.
Напомним, Апелляционный военный суд назначил Кагарлицкому пять лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом