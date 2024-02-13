В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Апелляционный суд вынес приговор Кагарлицкому по делу об оправдании терроризма
Апелляционный суд приговорил Кагарлицкого к пяти годам колонии по делу об оправдании терроризма
Апелляционный военный суд назначил пять лет колонии общего режима политологу и социологу Борису Кагарлицкому* (признан в России иноагентом) по делу об оправдании терроризма, сообщил адвокат Сергей Ерохов.
По его словам, суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Республики Коми и ужесточил решение, передает ТАСС.
Известно, что суд постановил взять под стражу Кагарлицкого до вступления приговора в силу. Кагарлицкий будет находиться в СИЗО до вступления в силу решения об ужесточении ему наказания.
Напомним, Кагарлицкий был признан виновным по статье о призывах к терроризму, ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей, наказание в ходе судебного заседания было смягчено до 600 тыс. рублей.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом