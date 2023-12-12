Социолога Кагарлицкого признали виновным в призывах к терроризму и приговорили к штрафу, освободив в зале суда

Tекст: Алексей Дегтярев

Кагарлицкий признан виновным по статье о призывах к терроризму, ему назначено наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей, наказание смягчено до 600 тыс. рублей, сказал судья, передает ТАСС.

Также политолог лишен права заниматься созданием и администрированием сайтов на два года.

Государственное обвинение требовало для него пять с половиной лет лишения свободы и лишение права заниматься информационной деятельностью на два года.

Гособвинитель Павел Садомский указал, что видеоролик «Взрывное поздравление кота Мостика» опубликовали в октябре 2022 года. Согласно заключению психолога, проведшего психолого-лингвистическую экспертизу, в видео содержатся «психологические и лингвистические признаки признания идеологии и практики совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность для человека», а также «причинение значительного имущественного ущерба» в целях дискредитации государственной власти и воздействии на принятие органами власти Росси решения о прекращении СВО.

Садомский заявил, что в отношении Кагарлицкого инициирована процедура банкротства, в случае признания его банкротом уголовное наказание в виде штрафа не может быть исполнено, потому ему необходимо назначить лишение свободы.

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов указал, что три свидетеля, представленные обвинением, не показали, что осужденный высказывается с одобрением или в поддержку терактов в России.

Свидетели со стороны защиты отметили, что в научной и публичной деятельности Кагарлицкий осуждал теракты и насилие на территории России. В ролике отмечается, что ничем хорошим подрыв Крымского моста для противников России не закончится. Путаница произошла из-за заголовка и юмористической подачи, что характерно для публикаций такого жанра, указал защитник.

Эксперт счел, что словосочетание «взрывное поздравление» – это одобрение терроризма, но широкому кругу пользователей известно другое значение прилагательного «взрывной», сказал Ерохов.

Он отметил, что существует выражение «новость взорвала интернет», оно не подразумевает одобрение терроризма, а указывает на резонансное значение.

Адвокат, говоря о банкротстве своего клиента, пояснил, что в ходе нахождения Кагарлицкого под стражей не было договоренности, по которой юристы могли бы вести его дела. Он отметил, что Минюст заявил об отсутствии предусмотренного порядка управления в таких случаях.

Это же касается уплаты налогов, которая должна проводиться лично, а не третьими лицами. Кагарлицкий указал, что у него есть средства для покрытия долгов, ему мешало лишь содержание под стражей.

Сам политолог заявил, что категорически не принимает обвинение. По его мнению, оно строится на двух словах заголовка – «взрывное поздравление».

Дело в отношении Кагарлицкого возбудили следователи ФСБ в июле 2022 года.