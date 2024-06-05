Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
В Минздраве назвали число страдающих ожирением россиян
Минздрав: Каждый третий житель России страдает от лишнего веса
Почти 2,5 млн человек в России страдают ожирением, но в реальности это заболевание имеет каждый третий россиянин, сообщил замминистра здравоохранения Евгений Камкин в рамках ПМЭФ.
По его словам, в настоящее время избыточный вес официально зарегистрирован только у 2% процентов людей. Но на самом деле им страдает примерно треть россиян, передает ТАСС.
Камкин отметил, что перед министерством стоит задача научиться выявлять таких пациентов и правильно их маршрутизировать. Он добавил, что ожирение наносит серьезный экономический ущерб стране. По некоторым данным, он может составлять до 0,7% от ВВП.
Как сообщалось ранее, врач предупредила о последствиях для лица после «волшебной таблетки» для снижения веса.