Сенатор Кастюкевич: Россия спасла детей, а после возвращения на Украину они гибнут

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию NYT об Анастасии и Николае Володиных, которых забрали родители, находящиеся в судебном процессе о лишении родительских прав. У девочки ДЦП, а у мальчика – аутизм. В статье говорится, что шестилетняя Анастасия умерла в больнице от эпилептического припадка через несколько недель после того, как ее забрали из России.

«Она жила в России до этого год и могла бы жить дальше, но вся «международная рать» позаботилась о том, чтобы ее вырвали из нормальных условий и вернули тем, кто от нее уже однажды отказался», – написал Кастюкевич.

Сенатор выразил уверенность, что «в смерти этого ребенка одинаково виноваты и западные пропагандистские СМИ, и международные организации, и так называемые родители».

Обращаясь к «псевдоэкспертам и лживым журналистам», Кастюкевич отметил, что написать можно миллион статей и расследований, можно «корчить из себя важных и значимых, умных и демократичных», однако это не меняет сути.

«Тогда в Херсоне именно мы, Россия, спасла этих малышей. Россия подарила им защиту, заботу, внимание и надежду на лучшее будущее. А вы пытаетесь вернуть их на Украину с одной лишь целью – убить или выбросить за ненадобностью! Совершенно точно, вы за это ответите. Не на этом свете, так на другом», – заключил сенатор.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что украинских детей спасали от обстрелов и вывозили из зоны боев в Россию.