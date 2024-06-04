Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.9 комментариев
Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом
Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом
Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».
Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.