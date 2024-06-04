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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Мягкая сила проявляется в жестких условиях

    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

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    4 июня 2024, 06:06 • Новости дня

    Белый дом озвучил оценку Байденом роли СССР в победе над фашизмом

    Представитель Белого дома Кирби заявил о понимании Байденом «глубокой вовлеченности» Красной армии в победу над фашизмом

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что США «признают это, это история, это случилось», они не стремятся «отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать». Он заявил, что народ СССР и «конкретно русские» испытали глубокие страдания, «никто не станет исключать этого из истории». Кирби заявил, что СССР был союзником во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, говоря о Второй мировой войне, заявил, что Европу спасли США. О роли других государств, в том числе СССР, он не упомянул. По его словам, солдаты США «победили фашизм». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом.


    2 июня 2024, 16:40 • Новости дня
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Замглавы Минфина США Адейемо: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины

    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада намерены препятствовать развитию российского военно-промышленного комплекса, они хотят «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    Назначение «экономиста» Андрея Белоусова на пост министра обороны России указывает на то, что экономика страны сфокусирована «на производство военного оборудования», заявил Адейемо в статье для Financial Times, передает ТАСС.

    По его мнению, это стало следствием действий США и их союзников по усилению контроля за санкциями и экспортом для причинения ущерба российскому ВПК.

    США и Европа планируют «засыпать песок в шестеренки российской военной машины», ограничивая возможности России по импорту компонентов для боеприпасов, ракет и бронетехники.

    Вашингтон хочет, чтобы «чувствительные товары двойного назначения», включая станки и микроэлектронику, не попадали в Россию.

    Это может снизить прибыль предприятий, имевших давние отношения с Россией, но «амбиции российской армии, поддержанной мобилизованной экономикой, будут только расти».

    «Набравшаяся смелости Россия обойдется нашим компаниям, а также американской и мировой экономике дороже, нежели принятие мер [против РФ] сегодня», – сказал замминистра.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина, если тот «не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения».

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    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

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    2 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    @ EUTERS/Erin Scott

    Tекст: Олег Исайченко

    У специальной военной операции на Украине есть четкие цели и задачи, которые были поставлены президентом. И Россия должна их выполнить. Так сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прокомментировал сообщения о желании Джо Байдена заморозить конфликт на Украине перед президентскими выборами в США.

    «Я полагаю, что слова о заморозке конфликта в преддверии выборов президента США направлены на американскую аудиторию. Причем само заявление сделано, судя по всему, не столько на основе положения дел на фронте, сколько на почве идей ответственных за избирательную кампанию Байдена», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Если в этих сообщениях и есть доля истины, то она минимальна. Более того, не знаю, кто там что решил заморозить или отморозить, но у специальной военной операции есть совершенно конкретные задачи, поставленные президентом России. Это демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечение безопасности нашей страны. Никто эти цели не отменял», – заключил парламентарий.

    Ранее журнал  The American Conservative сообщил, что Байден хочет «сохранить все как есть до следующих выборов». Якобы в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США Украина станет его проблемой, а если победит Байден – Вашингтон подумает о возможности мирного урегулирования, пишет издание.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает теоретически возможным ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине. По его словам, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    При этом дипломат отмечал, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров. Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

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    1 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считает, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    «Это был бы жест доброй воли, – сказал Кон РИА «Новости». – Но, конечно, в этом году этого не будет».

    98-летний полковник в отставке уверен, что ветераны войны могут сыграть особую роль в устранении напряженности в отношениях между Россией и США.

    «В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание», – поделился Кон.

    Однако, по его мнению, для нормализации отношений потребуется время.  Кон не участвовал в высадке в Нормандии, но побывал на месте сражения несколько месяцев спустя. Он считает эту операцию одной из самых важных для союзников.

    Церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. В ней примут участие лидеры 25 стран, но России приглашение не было отправлено.

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    2 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден не желает быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Байден не стремится к конфликту с Россией, добавил Кирби, передает ТАСС.

    Ранее в мае 45-й президент США и конкурент Байдена на предстоящих выборах главы американского государства Дональд Трамп заявлял, что украинский конфликт является следствием действий «глупых людей» у власти в США.

    По его оценке, Соединенные Штаты могут оказаться в условиях третьей мировой из-за этих людей.

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    2 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.

    Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

    Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

    Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

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    3 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Риттера по приказу Госдепа не выпустили из США на ПМЭФ

    Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Петербург через Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американская таможенно-пограничная служба изъяла его паспорт, когда военный аналитик собирался вылететь в Стамбул, через который планировал прибыть в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум.

    Риттер сообщил, что это произошло, когда он «садился на рейс из Нью-Йорка». По словам офицеров, паспорт изъяли «по приказу» Госдепа. Как заявил Риттер, его багаж сняли с рейса, самого военного аналитика вывели из аэропорта.

    В Санкт-Петербурге он должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США счел изъятие паспорта незаконным, он собирается «оспаривать решение правительства». Он планирует «собрать информацию», установив причину действий властей США, это «создаст условия для потенциального иска».

    Риттер заявил, что Госдеп боится его участия в ПМЭФ. Он указал, что уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. Однако он «продолжит попытки ездить в Россию», чтобы «улучшить отношений между нашими странами».

    Он также сообщил, что в Россию не полетит и бывший американский судья, ведущий подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано, но, по словам Риттера, тот «отменил свою поездку по совершенно другим причинам».

    Напомним, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини сообщил, что итальянские бизнесмены решили посетить ПМЭФ инкогнито, так как в последние два года предпочитают не афишировать свое участие в форуме.

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    3 июня 2024, 22:20 • Новости дня
    Белый дом назвал условия применения Украиной американского оружия против России

    Кирби заявил о согласии Вашингтона на «точечное и ограниченное» применение Украиной американского оружия против России

    Tекст: Антон Антонов

    Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, если украинским войскам известно, что «прямо через границу» находится российское подразделение, планирующее атаковать, то «здравый смысл требует» разрешить Украине применять полученное от США оружие «для самозащиты», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что разговор ведется о территории, примыкающей к Харьковской области. Кирби подчеркнул, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории.

    Напомним, Кирби заявил, что США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России, но пока не знают, приведут ли они к новым политическим решениям. США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    2 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    Пентагон решил закупить книги западных авторов о российской военной стратегии
    Пентагон решил закупить книги западных авторов о российской военной стратегии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии, следует из документации сайта госзакупки

    Книги будут использоваться для обучения военнослужащих ВВС США, передает РИА «Новости».

    В частности, планируется закупить книги «Стратегия: основа российской военной стратегии» Офера Фридмана, «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и книгу Самэуля Рамани об украинском конфликте.

    Стоимость контракта для каждого издания составит 600 долларов. Исполнение контракта должно быть завершено к середине июня.

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    1 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    США назначили испытание двух межконтинентальных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Запуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности назначены на 4 и 6 июня, заявило командование космических сил США.

    В сообщении указывается, что старты пройду с севера Ванденберга. Первое испытание запланировано на 4 июня с 12.01 д  6.01, второй запуск должен осуществиться 6 июня с 12.01 до 6.01 по тихоокеанскому времени , передает РИА «Новости».

    Уточняется, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках ракет.

    Ранее США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде.

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    4 июня 2024, 03:28 • Новости дня
    В Минобороны заявили о подготовке НАТО новых прокси-войн против России
    В Минобороны заявили о подготовке НАТО новых прокси-войн против России
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка США и другими странами НАТО «новых прокси-войн» является одной из военных угроз для будущего России, заявили генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов.

    В статье Колесникова и Круглова в журнале Минобороны «Военная мысль» указывается, что новые силы США и НАТО размещаются в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции, передает ТАСС.

    Колесников и Круглов полагают, что речь идет о подготовке указанных стран к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией. В частности, не исключена «провокация по блокированию Калининградского особого района».

    Колесников возглавляет 12-е Главное управление Минобороны, которое отвечает в том числе за готовность к применению ядерного арсенала России.

    Кроме того, заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов в статье, опубликованной в журнале, отметил, что размещение США ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk на острове Борнхольм в Балтийском море создает угрозу для сил и объектов Балтийского и Северного флотов.

    Напомним, Николай Патрушев, занимавший прежде пост секретаря Совбеза России, заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    1 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    В Госдуме решили обсудить признание деятельности Фонда Клуни нежелательной

    В Госдуме решили обсудить признание деятельности Фонда Клуни нежелательной в России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы рассмотрят возможность признания деятельности Фонда Клуни и его последователей нежелательной в России из-за призывов к аресту российских журналистов, заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    По его словам, подлые действия американской НПО в отношении российских журналистов не останутся без ответа, передает ТАСС.

    Пискарев добавил, что депутаты рассмотрят возможность признания деятельности организации и ее последователей нежелательной в России.

    Политик подчеркнул, что механизмы противодействия незаконным санкциям против журналистов и СМИ России могут быть задействованы в качестве ответных мер.

    Напомним, Фонд Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Помимо использования европейского законодательства, фонд также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов, так как на Западе русофобия хорошо оплачивается.

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    4 июня 2024, 00:22 • Новости дня
    США не исключили встречи Байдена и Зеленского во Франции

    Белый дом не исключил встречи Байдена и Зеленского на полях мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться во Франции на полях мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Комментируя возможность встречи, Кирби сообщил, что ему ничего не известно о подобных планах «в рабочем графике» Байдена. Однако, заявил Кирби, когда Байден и Зеленский оказываются «в одном месте», то «часто находят возможность встретиться», передает ТАСС.

    Напомним, Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. СМИ сообщали, что офис Зеленского разрешил публичную критику президента США, а также председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

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    4 июня 2024, 01:30 • Новости дня
    США задумались об использовании активов России для восстановления Украины

    Байден счел «заслуживающей рассмотрения» идею использовать замороженные активы России для восстановления Украины

    США задумались об использовании активов России для восстановления Украины
    @ Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден полагает, что идея использовать замороженные активы России для послевоенного восстановления Украины заслуживает рассмотрения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Данную тему планируется активно обсуждать на министерских переговорах в Европе, в которых примет участие глава Госдепа Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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