«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом
Молодежь в Европе не знает, кто с кем воевал во Второй мировой войне, а отказ президента США Джо Байдена признавать роль СССР в борьбе с фашизмом является общим трендом на Западе – трансформировать и извратить знания об истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, руководители западных стран идут в общем тренде, когда к дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки стереть из истории все, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма, пишут «Известия».
Он также отметил, что при проведении соцопроса в Европе среди поколения младше 30 лет вряд ли пять человек из ста ответят, кто с кем воевал во время Второй мировой войны.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведет целенаправленную политику, направленную на принижение роли СССР в победе над фашизмом. Так он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который, выступая на Арлингтонском кладбище, не упомянул о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии.