Песков назвал «общим трендом» на Западе отказ признавать роль СССР в борьбе с фашизмом

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, руководители западных стран идут в общем тренде, когда к дремучей исторической безграмотности еще добавились попытки стереть из истории все, что касается роли Советского Союза и советского народа в спасении мира от фашизма, пишут «Известия».

Он также отметил, что при проведении соцопроса в Европе среди поколения младше 30 лет вряд ли пять человек из ста ответят, кто с кем воевал во время Второй мировой войны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон ведет целенаправленную политику, направленную на принижение роли СССР в победе над фашизмом. Так он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, который, выступая на Арлингтонском кладбище, не упомянул о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии.