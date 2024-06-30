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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    30 июня 2024, 16:55 • Новости дня

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву

    Дробницкий: Визитом в Москву Канье Уэст показал «фигу» американскому истеблишменту

    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    @ Ashley Landis/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США бегает за Тейлор Свифт и пытается склонить ее к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Уэст прибыл в Москву на 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского.

    «Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, «да пошли вы!». Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он также напомнил, что Уэст – давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов. «Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что «Демпартия США – это отстой». Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», – пояснил эксперт.

    «В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо «топит» за Трампа и показывает «фигу» не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», – заключил Дробницкий.

    Напомним, в воскресенье продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде Канье Уэста в Москву. Схожие данные опубликовали и другие российские Telegram-каналы. Позже блогер Ксения Собчак добавила, что Канье отмечал в ресторане «Белуга» 40-летие своего друга и дизайнера Гоши Рубчинского, «это и есть цель приезда».

    Она отметила, что затем Канье Уэст поедет смотреть площадки для концерта, но самого концерта в эти дни не будет – это частный визит. Ранее сообщалось, что концерт американского рэпера Канье Уэста в «Лужниках» не планируется.

    Собчак также напомнила, что Уэста с Россией связывает больше, чем дружба с одним модельером. «Мать музыканта – Донда – преподавала в Чикагском университете. Особую страсть Донда питала к русской поэзии, а во время своей академической деятельности всячески предпринимала попытки включить в программу обучения русскую литературу. И это я еще не упоминала многочисленные признания в уважении российского президента и даже небольшую маниакальную фазу одержимости его деятельностью. Так что Йе нам ближе, чем может показаться, а теперь и буквально», – заверила она.

    Канье Уэст – рэпер из Чикаго, который выиграл 24 премии «Грэмми», благодаря чему является одним из рекордсменов по числу побед в подобных номинациях. Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

    29 июня 2024, 17:49 • Новости дня
    Американский профессор предупредил о чудовищных последствиях «войны с Россией»

    Американский профессор Кузник заявил, что мир стоит на пороге крупного международного конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Действия НАТО могут привести к прямой конфронтации США и России, что обернется чудовищными последствиями, заявил профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник изданию The American Conservative.

    Кузник считает, что мир находится на пороге нового «кубинского ракетного кризиса», который был спровоцирован в том числе последними действиями НАТО по эскалации украинского конфликта. При этом ситуация накалилась до такой степени, что прямая конфронтация между Россией и альянсом реальна, а Третья мировая война  может стать концом человеческой цивилизации в целом, отметил профессор, передает РИА «Новости».

    По его словам, катастрофу можно предотвратить, если Россия и США будут соблюдать существующие договоры и придерживаться умеренной позиции.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

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    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

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    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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    29 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет

    Эксперт Коротченко: Россия может использовать «Искандер-М» в ответ на американские РСМД у ее границ

    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может применить ракеты увеличенной дальности для комплекса «Искандер-М» и новый комплекс средней дальности в ответ на размещение американских ракет у российских границ, сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

    По его словам, дальность «Искандера-М» может быть увеличена за счет модернизации его ракет, а также создания нового комплекса средней дальности на базе подвижных грунтовых ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

    Коротченко добавил, что одной из важнейших характеристик нового поколения ракетных комплексов станет мобильность.

    По мнению эксперта, размещение комплексов, к примеру, на востоке России, позволит держать под прицелом американские объекты на Аляске.

    Ожидается, что решение о модернизации «Искандера-М» и разработке нового комплекса будет принято в ближайшее время.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее.

    Накануне президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6.

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    28 июня 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

    Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.

    «Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

    «Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

    Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

    Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

    Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он. 

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

    Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета  The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

    Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

    После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

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    28 июня 2024, 22:06 • Новости дня
    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве

    Эксперт Анпилогов: Москва в ответ на действия Вашингтона может создать ракетную угрозу Японии и базам США

    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве
    @ Ситников Николай/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее. Так Москва сможет создать угрозу для корневой территории Европы, а также для военных баз США на Окинаве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство и размещение ракет средней и малой дальности.

    «Вероятно, заявление Путина – это ответ на приближение НАТО к нашим границам, а триггером могло стать размещение американцами комплексов Typhon на Филиппинах. С этого местоположения США могут накрыть, например, Тайваньский пролив или даже провинцию Фуцзянь. И тогда становится понятным, почему США выходили из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они могут выдать своим «прокси-силам» на Филиппинах, в Южной Корее и в Японии такого рода ракеты и использовать их для шантажа Китая и других стран», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С другой стороны, до недавнего времени между Москвой и Вашингтоном существовал консенсус, который заключался в нашем решении не размещать РСМД в Европе. И это – несмотря на выход США из договора. Но сейчас Путин был вынужден сделать такое заявление, ведь где гарантии, что завтра США не разместят те же комплексы Typhon в Прибалтике?» – добавил эксперт.

    «При этом с нашей стороны принято оптимальное решение, которое оставляет окно возможностей для возобновления диалога с США. Потому что производство РСМД не означает их развертывание, снабжение специальными боевыми частями и тем более постановку на боевое дежурство. Но новый диалог, конечно, не пойдет по старым сценариям. Москва будет учитывать размещение и ракет США в Юго-Восточной Азии, и наличие у них таких комплексов, как Typhon, которые должны быть учтены в структуре будущего договора», – заметил аналитик.

    «Возврат к структуре взаимного доверия в рамках новой итерации ДРСМД будет крайне нетривиальным. США перебросили на Филиппины Typhon в течение суток. И Россия будет принимать это во внимание в контексте европейских стран. Для симметричного ответа нам теоретически можно использовать позиционные районы, например, в Белоруссии. Но для этого нужно будет принимать отдельное соглашение между сторонами», – добавил собеседник.

    «Возможно, нам придется размещать РСМД и в Европейской части России, чтобы создать угрозу для корневой территории Европы – для Берлина, Парижа и Лондона. Нужно вернуть элиты этих стран к адекватному пониманию структуры безопасности. Напомнить им, что Европа – это вообще-то небольшой полуостров Евразии, который может простреливаться просто на раз-два», – констатировал спикер.

    «Что касается собственно производства РСМД, то Россия никогда не признавала у себя их наличие. Но есть одно но. Для создания РСМД из ныне существующих ракет нужно просто изменить весовой баланс, увеличив топливный бак – цилиндрическую конструкцию внутри ракеты. Затем уменьшить головную часть, заменив ее на специальную. Это мы можем сделать в течение месяца-двух», – рассказал специалист.

    «А в случае эскалации мы можем теперь по новому договору о сотрудничестве и взаимовыручке использовать для размещения РСМД территорию КНДР. В этом случае мы возьмем на прицел не только северные острова Японии, но даже военные базы США на Окинаве. В КНДР горная местность, что создает гораздо большую возможность маскировки для наших ракет, их будет труднее поразить. Кроме того, тут нельзя не учитывать и мощнейший фактор Китая, который никогда не являлся участником ДРСМД. Поэтому Пекин может очень быстро получить РСМД, очень похожие на российские, скажем так», – резюмировал Анпилогов.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщает Кремль. Он напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут производить такие ракетные системы.

    «Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», – отметил политик.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», – подчеркнул Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: такие действия США могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

    Тогда же Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение РСМД. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

    ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

    Весной 1991-го договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него.

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    28 июня 2024, 08:48 • Новости дня
    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»

    Инвестор Роджерс: США возобновят печатание денег при экономических трудностях

    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США возобновят масштабную печать денег, как только столкнутся с экономическими проблемами.

    В настоящее время, по его словам, США печатают деньги не в том объеме, как это было год назад. Страна, как отметил Роджерс, уже напечатала «огромный объем денег». Он напомнил, что процентные ставки были низкими.

    «Но как только у нас (в американской экономике – прим. ВЗГЛЯД) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме», – приводит его слова РИА «Новости».

    По мнению инвестора, это единственный инструмент, который американские власти знают, чтобы сохранить свои места. «Больше их никто не волнует», – добавил он.

    В МВФ заявили ранее об угрожающем уровне государственного долга США.

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    29 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    Responsible Statecraft: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине

    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом из-за неудач украинской армии в зоне спецоперации принимает опасные решения, обостряя отношения с Россией, пишет журналист Блейз Малли для Responsible Statecraft.

    Корреспондент указывает, что администрация Байдена на каждом этапе развития конфликта оценивала реакцию Москвы, прежде чем принимать более опасные решения, однако теперь данный процесс ускоряется, передает РИА «Новости».

    Малли также напомнил, что в самом начале конфликта Белый дом заявил о недопустимости отправки военных США на Украину, но постепенно менял свою позицию, особенно в вопросе определенного оружия. В частности,  Штаты отправили Киеву дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы.

    Публицист отмечает, что Белый дом разрешил ВСУ наносить удары американским оружием по российской территории, а сейчас вообще ведутся разговоры об отправке на Украину американских подрядчиков.

    Ранее обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс заявил, что правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники.

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    29 июня 2024, 08:22 • Новости дня
    Инвестор в США назвал использование российских активов воровством

    Инвестор: США украли замороженные российские активы для помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс осудил решение США и их союзников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, назвав это воровством.

    По его словам, со стороны Штатов этот шаг неправильный, страна попросту крадет чужие активы, передает РИА «Новости».

    Роджерс добавил, что не одобряет этих действий, отметив, что подобное практикуется правительствами многих стран во время военных конфликтов.

    Кроме того, инвестор выразил сомнения, то данный шаг со стороны США сможет что-либо изменить в ситуации украинского кризиса.

    Напомним, лидеры G7 на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины.

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    28 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться

    Американист Дудаков: Замена Байдена может вызвать грандиозный раскол внутри Демпартии

    Эксперт: Байден настолько плох, что вторые дебаты могут не состояться
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Дебаты продемонстрировали полный упадок сил действующего президента США. Байден постоянно оговаривался, путался в своих высказываниях и не мог достойно отвечать на критику оппонента. Победа Трампа оказалась безусловной, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «На мой взгляд, очевидным победителем дебатов стал Дональд Трамп, даже несмотря на то, что в его выступлении практически не было ярких моментов. Основной целью экс-президента было не проронить радикальных высказываний, и он ее достиг. В свою очередь, от Байдена требовалось лишь не выставлять напоказ старческих проблем, чего ему сделать не удалось», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В частности, кандидат от Демократической партии постоянно оговаривался, например, он перепутал эпидемию COVID-19 и систему медицинского страхования США, заявив, что сумел победить именно последнюю. Также президент постоянно терял нить разговора и шепелявил что-то непонятное», – отмечает собеседник.

    «Касательно России на дебатах обсуждались только общие моменты. Трамп снова обещал за короткие сроки остановить конфликт на Украине. Байден в то же время говорил о необходимости противостоять Москве. Тем не менее конкретики от обоих кандидатов мы не услышали. Это неудивительно, так как они не желают, чтобы их уличили в слабости из-за неосторожных слов», – подчеркивает он.

    «Вероятно, у этих дебатов была значительная аудитория, поэтому мероприятие даст Трампу политические очки и усилит падение рейтинга его оппонента. Однако я сильно сомневаюсь, что Демократическая партия будет менять кандидата. Хотя, учитывая состояние Байдена, от участия во вторых дебатах он может и отказаться», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    28 июня 2024, 04:31 • Новости дня
    Трамп назвал «самый позорный» день в истории США

    Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за действий администрации Джо Байдена вывод американских войск из Афганистана стал «самым позорным» днем в истории США, заявил на дебатах его соперник Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что сам он выводил войска «с достоинством, с силой, с властью». При этом Байден утверждает, что является «единственным президентом <...>, у которого в этом десятилетии не погибали солдаты где-либо в мире, как это было при» Трампе, передает ТАСС.

    Следует отметить, что за время президентства Байдена американские военные гибли как во время вывода из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, дебаты проводятся в Атланте, штат Джорджия, в студии CNN. Трампу и Байдену запретили брать в студию конспекты и тексты речи.

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    29 июня 2024, 19:57 • Новости дня
    Кеннеди-младший обвинил власти США в усилении экономики России

    Кеннеди-младший: Экономика России стала сильнее из-за санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu.

    Кеннеди-младший назвал иллюзией, что США являются единственной сверхдержава в мире. По его словам, санкции США теперь не работают, а у России теперь иммунитет к ним, и российская экономика только окрепла, передает РИА «Новости».

    Политик указал, что президент России Владимир Путин стал еще популярнее, чем «до нападения США на Россию», и это «просто катастрофа для Америки».

    Ранее Владимир Путин заявил, что темпы роста экономики России превышают среднемировые вопреки санкциям, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями.

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