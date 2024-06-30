Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
Президент Республики Конго выступил на Ученом совете НИУ ВШЭ
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо 29 июня посетил Санкт-Петербург после встречи на высшем уровне в Москве в рамках официального визита в Россию. Он выступил на Ученом совете НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, на котором обсудили сотрудничество двух стран в сфере образования.
Дени Сассу-Нгессо подчеркнул, что Высшая школа экономики является одним из ведущих университетов в области образования и исследований в экономических и гуманитарных науках, и это признано на международной арене.
По его словам, образовательные программы и возможности для повышения квалификации вуза, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Сассу-Нгессо добавил, что это помогает студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Президент Конго отметил также, что университет также придает большое значение культурному сотрудничеству, поддерживая иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки, говорится в сообщении на официальном сайте НИУ ВШЭ.
В свою очередь директор Питерской Вышки Анна Тышецкая отметила, что для университета важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург рассматривает этот визит как отправную точку для построения прочных и конструктивных отношений.
«За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный интеллект и высокотехнологические разработки, культура», – отметила она.
В ходе встречи была подчеркнута значимость взаимодействия с Республикой Конго.
Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил, что в ходе своего визита в Москву договорился с президентом России Владимиром Путиным нарастить сотрудничество в энергетике.