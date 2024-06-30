Президент Республики Конго выступил на Ученом совете НИУ ВШЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дени Сассу-Нгессо подчеркнул, что Высшая школа экономики является одним из ведущих университетов в области образования и исследований в экономических и гуманитарных науках, и это признано на международной арене.

По его словам, образовательные программы и возможности для повышения квалификации вуза, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Сассу-Нгессо добавил, что это помогает студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Президент Конго отметил также, что университет также придает большое значение культурному сотрудничеству, поддерживая иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки, говорится в сообщении на официальном сайте НИУ ВШЭ.

В свою очередь директор Питерской Вышки Анна Тышецкая отметила, что для университета важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург рассматривает этот визит как отправную точку для построения прочных и конструктивных отношений.

«За продолжительное время сотрудничества обучение в нашей стране прошли более 8 тысяч граждан Республики Конго. Для российского образования важно международное сотрудничество по таким перспективным направлениям, как образование, искусственный интеллект и высокотехнологические разработки, культура», – отметила она.

В ходе встречи была подчеркнута значимость взаимодействия с Республикой Конго.

Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил, что в ходе своего визита в Москву договорился с президентом России Владимиром Путиным нарастить сотрудничество в энергетике.