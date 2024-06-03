Высадивший на МКАД ветеранов СВО таксист изложил свою версию произошедшего

Tекст: Максим Попов

По словам Латипова, севшие к нему в машину мужчины были пьяны и неадекватны. Они грубо выражались и проявляли ксенофобию по отношению к мигрантам, работающим в России, передает «Регнум».

Кроме того, пассажиры назвали адрес, который находился в 100 километрах от начальной точки маршрута, но в ходе поездки изменили способ оплаты с банковского перевода на наличные деньги. У водителя возникли сомнения в благонадежности клиентов, и он высадил их на МКАД.

По словам пассажиров, водитель неожиданно остановил автомобиль на МКАД и потребовал, чтобы они покинули салон. После отказа таксист выбежал на проезжую часть и позвал на помощь других таксистов нерусской национальности.

Как сообщалось ранее, пассажиры такси в Волгограде до смерти избили таксиста из-за спора об оплате.







