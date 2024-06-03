  • Новость часаВ Киеве решили не спрашивать КС Украины о легитимности Зеленского
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    Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.

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    Борис Акимов Борис Акимов Мемуары деда помогли прочувствовать историю России

    Среди бурных всплесков для меня, ребенка, – описание путешествия через океан на корабле в США в конце 1920-х годов и неожиданное личное знакомство с Гербертом Уэллсом, большим фанатом которого был и дедушка в юности, и я в свои 12 лет.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как история научила Россию религиозной терпимости

    В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.

    5 комментариев
    3 июня 2024, 18:04 • Новости дня

    Россия ввела санкции против британских политиков и журналистов

    Россия ввела санкции против британских политиков, журналистов и экспертов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ответ на «враждебные действия» со стороны Британии МИД РФ объявил о введении санкций против ряда британских политиков, журналистов и экспертов, «ответственных за антироссийскую деятельность».

    Под санкции попали «британские политики, непосредственно участвующие в разработке и реализации антироссийского курса Лондона», а также «журналисты, уличенные во лжи и русофобии», и «эксперты, искажающие и фальсифицирующие освещение ключевых общественно-политических событий в России», передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

    Ранее Лондон ввел санкции против двух якобы сотрудничающих с КНДР российских компаний.

    2 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский оказался в беде
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У Владимира Зеленского из-за закончившегося срока президентских полномочий начались проблемы с легитимностью, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    Зеленский «больше не легитимен», жители Украины недовольны тем, «как идут боевые действия», этот политик оказался в беде, сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Также профессор отметил, что не знает, кто может быть потенциальным кандидатом на его замену внутри политического истеблишмента в Киеве.

    В широких слоях населения мало энтузиазма по поводу конфликта, поскольку молодых людей и пожилых мужчин ловят и отправляют в ВСУ.

    У России, по мнению эксперта, есть преимущество в военной ситуации, и оно растет с каждой неделей. Он отметил, что его не удивит, если летом или осенью 2024 года ВСУ развалятся.

    Ранее госдепартамент США заявил, что Вашингтон все еще считает Зеленского легитимным.

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    2 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов
    FT: Украина не в восторге от плана НАТО выделить ей 100 млрд долларов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство не испытало восторга от инициативы Североатлантического альянса по выделению 100 млрд долларов Киеву, сообщил дипломатический источник в НАТО.

    Эти средства – не вновь выделяемые деньги, они дублируют уже имеющуюся помощь от НАТО, они не представляют собой отдельный транш, сказал собеседник Financial Times, передает РБК.

    При этом в альянсе пытаются объяснить киевскому режиму, что таким образом улучшится эффективность координации и поставок.

    При этом сторонники идеи считают план гарантией того, что все страны вложатся в помощь Украине с учетом их ВВП и других показателей.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам военного блока собрать 100 млрд долларов для военной помощи Украине за пять лет.

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    3 июня 2024, 10:59 • Новости дня
    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot

    МИД: Россия нейтрализует угрозы, вызванные поставками ЗРК Patriot Киеву

    Москва отреагировала на заявление Германии о применении Patriot
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с возможным применением Украиной зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.

    Грушко подчеркнул, что западные страны идут по пути эскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны Германии допустили, что украинские войска будут использовать переданные Берлином зенитно-ракетные комплексы Patriot над российской территорией.

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    3 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

    Китай заявил, что не участвует в конференции по Украине, так как не обеспечены ключевые факторы

    Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Она напомнила, что, как неоднократно подчеркивала китайская сторона, конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и российская, и украинская стороны. Все мирные проекты, по ее словам, должны обсуждаться справедливо, а все стороны должны принимать участие на равноправной основе, передает ТАСС заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.

    Мао Нин подчеркнула, что без соблюдения этих трех важных факторов Китаю будет сложно принимать участие в этой конференции.

    Форум в Швейцарии, однако, не станет «площадкой, способствующей усилению конфронтации», полагает официальный представитель МИД КНР.

    Москва ранее призывала страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.

    Целью мероприятия, как неоднократно подчеркивала российская сторона, является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.

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    3 июня 2024, 08:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

    Алаудинов: Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

    Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Спецназ «Ахмат» никогда не был во втором эшелоне и сейчас подразделение переброшено на Харьковское направление в зоне проведения СВО, сообщил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России Апты Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что это направление в настоящее время является наиболее важным, передает РИА «Новости».

    Бойцы, по его словам, переброшены на разные участки боевого соприкосновения и уже приступили к штурмовым действиям, а также «приняли участки», которые нужно было прикрыть, чтобы предотвратить диверсионно-террористическую работу со стороны противника.

    Ранее Алаудинов сообщал, что во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта бойцы «Ахмата» нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии для съемок роликов о «победах» ВСУ.

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    3 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам

    Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, включая российских

    Клуни оправдался за угрозы российским журналистам
    @ Jutta Prechtel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не намеревался преследовать журналистов, в том числе российских.

    «Я сын журналиста, и мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», – приводит его слова Ura.ru. Заявление Клуни опубликовано в его соцсетях.

    Клуни настаивает на том, что появившиеся в СМИ сообщения недостоверны. По его словам, организация «никогда не будет выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда».

    «У нас большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы», – подчеркнул актер.

    Между тем в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержались от оценки инициативы Фонда Клуни об аресте находящихся за рубежом российских журналистов. Там заявили, что подобной информацией не располагают, передает ТАСС.

    Напомним, ранее в Фонде Клуни заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. В том числе фонд намеревался обращаться в МУС.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов.

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    3 июня 2024, 12:41 • Новости дня
    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам

    Reuters: Китай хочет поставок газа по «Силе Сибири – 2» по сильно субсидируемым внутрироссийским ценам

    Китай захотел покупать газ по «сильно субсидируемым внутрироссийским» ценам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин не хочет «переплачивать» за газ по «Силе Сибири – 2», настаивая на покупке по внутрироссийским ценам, и закупать большие объемы топлива, что тормозит переговоры с Россией, пишут западные СМИ.

    Источники Reuters утверждают, что Китай запросил у России цену, «близкую к сильно субсидируемым» внутрироссийским ценам. При этом китайская сторона согласна покупать «лишь малую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа», сообщает агентство.

    Переговоры о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» ведутся между Россией и Китаем уже много лет. Как сообщал в прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, стороны намерены заключить контракт по проекту «в ближайшем будущем».

    Ранее британские СМИ писали, что, помимо темы поставок газа, обсуждались также вопросы усиления присутствия китайских банков в РФ и участие Пекина в саммите по Украине в Швейцарии. По этим темам, как сообщала FT, России и Китаю удалось достичь прорыва.

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    2 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Чибис показал на теле место удара ножом

    Мурманский губернатор Чибис показал на теле место удара ножом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал видеозапись, на которой заметен шрам после покушения на него в апреле.

    Глава региона в своем Telegram-канале опубликовал видео, в котором рассказал о купании в местных водоемах.

    В ролике он появился с обнаженным торсом, на котором заметен шрам.

    Губернатор пояснил, что купаться решил с разрешения врачей, и пожелал всем хорошего отдыха. Чибис отметил, что купание «оживляет все тело, даже если проснулся рано.

    В апреле в городе Апатиты местный житель ранил Чибиса ножом в живот. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, но через некоторое время он пошел на поправку.

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    3 июня 2024, 06:16 • Новости дня
    Российские военные сбили украинский вертолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет ЗРК «Тор-М2» Западной группировки уничтожил вертолет ВСУ, сообщило Минобороны России.

    «За последний месяц данным расчетом ЗРК «Тор-М2» поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен вертолет ВСУ на расстоянии около 30 км», – приводит сообщение Минобороны ТАСС

    Также в Минобороны сообщили, что расчеты ЗРК «Тор-М2» ведут мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 км вокруг боевой машины. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, не отвечающий на запрос «свой – чужой», расчеты берут его на сопровождение и в любой момент готовы уничтожить.

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    3 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    Российские войска продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны у Нескучного, Гранов и Константиновки в этом регионе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила пять контратак украинских штурмовиков у Липцов и Волчанска. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 215 человек, танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Загоруйковки (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР).

    У Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР) отражены три контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли за сутки до 435 человек, два БТР. При контрбатарейной борьбе поражены три гаубицы Д-30, САУ 2С1 «Гвоздика», американское орудие М119 и станция радиоэлектронной борьбы.

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    3 июня 2024, 03:10 • Новости дня
    Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
    Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США и вероятный кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

    Во время турнира UFC в США Нурмагомедов, который выступал в роли секунданта бойца Ислама Махачева, поговорил с Трампом, присутствовавшим в зале в качестве зрителя.

    «Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», – сказал Нурмагомедов. «Мы это остановим. Я это остановлю», – ответил Трамп, передает РИА «Новости»

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    3 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Блиновская подала заявление о банкротстве

    Арестованная блогер Блиновская подала заявление о банкротстве

    Блиновская подала заявление о банкротстве
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере блогер Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, следует из картотеки суда.

    Уточняется, что заявление было подано в арбитражный суд Москвы, передает RT.

    Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    3 июня 2024, 11:52 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам

    МИД: Москва может асимметрично ответить на атаки ВСУ по военным объектам России

    Москва пообещала асимметричный ответ на удары ВСУ по российским объектам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может ответить асимметрично на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским военным объектам, включая систему предупреждения о ракетном нападении. Рябков осудил позицию США, которую он назвал «максимально безответственной», за попустительство действиям Киева.

    «Ответы могут быть асимметричными», – приводит его слова ТАСС

    Дипломат отметил, что США выписали Киеву индульгенцию на любые преступления и не пытаются пресечь «опасные провокационные шаги своих подопечных», однако для США, по его словам, это «тоже не бесплатно», последствия они непременно почувствуют.

    Кроме того, Рябков предостерег США от «просчетов», которые могут иметь «фатальные» последствия, в связи с разрешением Киеву наносить удары по РФ американским оружием. «Они в силу непонятной причины недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить», – отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью.

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    3 июня 2024, 14:07 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР

    Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки

    Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью. «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.

    Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.


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    3 июня 2024, 07:48 • Новости дня
    В Италии обвинили Польшу в блокировке идущих в Россию товаров

    Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша блокирует на границе товары, идущие в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Таможенники Польши и Литвы блокируют на границе товары, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

    Торрембини отметил, что Польша свободно пропускает свои товары в Россию и назвал происходящее произволом, напомнив, что антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса «самая громкая», передает РИА «Новости».

    Ранее Торрембини заявил, что из-за санкций, введенных Италией против России, товарооборот между этими странами «резко упал с 30 млрд евро до 9 млрд евро».

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