Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.5 комментариев
Россия ввела санкции против британских политиков и журналистов
Россия ввела санкции против британских политиков, журналистов и экспертов
В ответ на «враждебные действия» со стороны Британии МИД РФ объявил о введении санкций против ряда британских политиков, журналистов и экспертов, «ответственных за антироссийскую деятельность».
Под санкции попали «британские политики, непосредственно участвующие в разработке и реализации антироссийского курса Лондона», а также «журналисты, уличенные во лжи и русофобии», и «эксперты, искажающие и фальсифицирующие освещение ключевых общественно-политических событий в России», передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.
Ранее Лондон ввел санкции против двух якобы сотрудничающих с КНДР российских компаний.