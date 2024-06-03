Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Посол России пожелал новому президенту Мексики успехов в реализации нацинтересов
Россия желает президенту Мексики Клаудии Шейнбаум успешно реализовать национальные интересы и рассчитывает на взаимовыгодное сотрудничество, заявил глава российской дипмиссии в Мехико Николай Софинский.
Также он пожелал продолжать укреплять и развивать отношения между Россией и Мексикой, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одерживает уверенную победу на выборах президента страны.