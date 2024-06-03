В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.2 комментария
На президентских выборах Мексики впервые победила женщина
INE: Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 59,04%
Клаудия Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одерживает уверенную победу на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.
Шейнбаум набирает 59,04% голосов по итогам обработки 214 тыс. голосов. Ее оппонент из оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес набрала 29,57%, передает РИА «Новости».
Согласно обработанным данным, явка на выборах составила 54,98%.
Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что Шейнбаум станет новой главой государства. Он отметил, что впервые за 200 лет независимости республики страну возглавит женщина.
«Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звездные времена гордости и трансформации», – заявил он.