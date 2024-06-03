Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Подполье: ВС России ударили по отправленной на усиление группе ВСУ под Харьковом
Российские военные поразили скопление живой силы украинской армии в поселке Зарожное Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Удар пришелся по месту дислокации ВСУ в Зарожном, по дачным участкам, где без согласия владельцев разместились украинские военные, сказал Лебедев РИА «Новости».
Подпольщики из Харькова пояснили, что погибло порядка 30 украинских бойцов, свыше 50 ранено.
Лебедев отметил, что эту группу планировалось переправить на усиление под Волчанск. Удар российских военных, который последовал после сообщения от сопротивления, пресек подвоз живой силы и боекомплекта на линию соприкосновения, заключил он.
Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по военному аэродрому в городе Миргороде Полтавской области, который используется для нанесения ударов по Белгороду.