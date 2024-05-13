ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ВС России поздно ночью в воскресенье нанесли два удара по Миргороду. Первый пришелся по военному аэродрому, который 831-я бригада тактической авиации ВСУ использует как аэродром подскока при нанесении ударов по Белгороду, второй удар, по описанию местного сопротивления, пришелся в ту же сторону, но был гораздо мощнее и с детонацией, передает РИА «Новости».

Лебедев добавил, что после первого удара микрорайон Промышленный был полностью заблокирован военными, а после второго удара медикам приказали срочно выйти на работу.

Подпольщик добавил, что, вероятно, была «накрыта группа каких-то очень важных военных чиновников».

Ранее ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.