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Оппозиция Грузия объединилась вокруг президента Саломе Зурабишвили
Грузинские оппозиционные партии в понедельник подписываются под «Грузинской хартией» президента Саломе Зурабишвили в ее дворце с целью объединиться перед выборами в парламент и затем, в первой половине 2025 года, потребовать провести досрочные, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В День независимости 26 мая президент сообщила об этой Хартии, которая, по замыслу Зурабишвили, должна принести победу на выборах в октябре «прозападным силам», позволить при ее координации сформировать кабмин, провести реформы и в том числе отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», а затем снова провести парламентские выборы.
Подписи уже поставили партия «Для справедливости» и «Зеленая партия», ожидается подписание саакашвилевским «Единым национальным движением» и другими, хотя не все оппозиционеры решили присоединиться.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это объединение «Хартией войны» и «Союзом радикалов».