Фестиваль «Гений места» к 220-летию Михаила Глинки завершился в Смоленске

Фестиваль музыкальный приношений «Гений места» проходил на родине композитора Михаила Глинки, в Смоленске, с 1 по 2 июня, стартовал он в Тихвине 22 марта.

В день рождения Глинки музыкальные приношения открыл камерный концерт солистов оперной труппы Мариинского театра. В концертном зале им. М. И. Глинки Смоленской областной филармонии Кристина Капицына, Ярамир Низамутдинов, Дарья Рябоконь, Дмитрий Григорьев, Елена Самарина исполнили и сыграли романсы и песни композитора.

На сцене Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова дирижер Валерий Гергиев, солисты оперной труппы и Хор Мариинского театра, а также объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представили оперу «Жизнь за царя».

На площади Ленина для жителей и гостей города была организована видеотрансляция спектакля. Главные партии исполнили солисты Мариинского театра Юрий Власов, Сергей Скороходов, Анна Денисова, Екатерина Сергеева, Михаил Макаров и Григорий Карасев. Опера в постановке Дмитрия Чернякова была представлена с возобновленными танцами польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года.

Также на сцене драматического театра имени А. С. Грибоедова состоялись два концерта объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров при участии солистов оперы Мариинского театра. Прозвучали фрагменты из опер «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя», фантазия на две русские темы «Камаринская» и «Вальс-фантазия» Глинки. Солисты – Анна Денисова, Елена Витман, Юрий Власов, Инара Козловская, Екатерина Сергеева и Глеб Перязев.

«Я хочу, прежде всего, поздравить всех с днем рождения великого русского музыканта Михаила Ивановича Глинки! У него на родине, в Смоленске, мы уже неоднократно выступали – тем не менее, в чем-то мы чувствуем себя открывающими Смоленск заново. И еще раз хотим сделать приношение великому Глинке здесь, на его родине, называя эти четыре выступления уже фестивалем Глинки. Мы показали постановку оперы «Жизнь за царя». И костюмы, и декорации – спектакль был дан практически в том же виде, что и в Санкт-Петербурге. И вот сейчас нам предстоит показать эту постановку в Москве», – отметил художественный руководитель фестиваля «Гений места» Валерий Гергиев.

Напомним, что уже с 12 по 14 июня на исторической сцене Большого театра России пройдут гастроли Мариинского театра, под управлением Гергиева трижды прозвучит опера «Жизнь за царя» Глинки.