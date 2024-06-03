В Российской империи, когда православие было официальной государственной религией, ислам был полностью принят и поддерживался на всех уровнях – от бытового до государственного. Ярчайший пример тому – русская армия.4 комментария
В Госдуме заявили о продвижении российских войск на Донецком направлении
Российские Вооруженные силы успешно преодолевают оборону ВСУ на донецком направлении и планомерно продвигаются вперед, заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса Александр Бородай.
Как отметил Бородай, после взятия Авдеевки российская армия успешно продвигается вперед. «Сейчас наметилось несколько перспективных направлений на донецком направлении», – приводит его слова ТАСС.
Как сообщалось ранее, ВСУ перебросили личный состав с донецкого на харьковское направление.