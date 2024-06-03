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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км, передает сообщение управления ТАСС,
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Отмечается, что после землетрясения объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.
Через десять минут после первого землетрясения в этом же районе произошел еще один подземный толчок схожей силы.