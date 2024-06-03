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В Крыму назначили новое заседание по делу о гибели журналистки Светланы Бабаевой
Симферопольский районный суд Крыма в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебную инстанцию. Дело рассматривается с 15 мая.
Напомним, Бабаева, бывший руководитель крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня», погибла 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне.
По данным следствия, инструктор Игорь Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля рикошетом попала в голову и шею Бабаевой.
Малёв обвиняется в причинении смерти по неосторожности.